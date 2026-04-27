برطانیا کے بادشاہ چارلز سوم امریکا کی ریاستی زيارتیں شروع کرتے ہیں

برطانیا کے بادشاہ چارلز سوم نے امروز امریکا کی ریاستی زيارتیں شروع کیں، جبکہ ایران جنگ پر ٹرانس ایٹلانٹک تناؤ بڑھا ہوا ہے، اور دو دن پہلے ایک ڈنر میں شرکت کرنے والے میزبان، صدر ڈونالڈ ٹرمپ پر گولی لگنے کے باوجود۔ چار روزہ سفر چارلز اور ملکہ کملیا کے ذریعے برطانیا اور امریکا کے درمیان تاریخی روابط کو عزت دینے کے لیے ہے، جیسا کہ امریکا نے اپنی 250ویں سالگرہ منائی ہے، برطانوی حکومت کے مطابق۔ چارلز 1991 میں فوت ہونے والی ملکہ الیزبتھ دوم کے بعد امریکا کے کانگریس کو خطبہ دینے والے پہلے برطانوی بادشاہ بن جائیں گے، جبکہ ملکی جوڑا ٹرمپ اور ملیانہ کے ساتھ چائے پییں گے اور ریاستی ڈنر میں شرکت کریں گے۔ ملکی جوڑا میوزیم میں 9/11 یادگار کا دورہ کریں گے، جبکہ جمعرات کو برمودا کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ بادشاہ کے طور پر پہلی بار برطانوی سمندر پار علاقے کا دورہ کریں گے۔ باکنھم پیلس نے رات کو بتایا کہ امریکا کا دورہ گولے لگیے ہوئے ڈنر سے ایک رات پہلے بھی ہوگا، اور چارلز نے کہا کہ ٹرمپ، اس کی بیوی ملیانہ اور دیگر میزبانوں کے لیے وہ بڑی راحت محسوس کر رہے ہیں کہ وہ غیر زخمی ہیں۔ ایک خودکار گولے لگیے ہوئے شخص کو وائٹ ہاؤس کارسپونڈنٹس ایسوسی ایشن کے سالانہ ڈنر میں واقعے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ صدر کی سیکیورٹی ٹیم کے ایک عضو کو زخمی کیا گیا تھا۔ برطانوی سفیر کریسٹین ٹرنر نے واشنگٹن میں ایک بریفنگ میں بتایا کہ وسیع پیچھے والے مباحثوں کے بعد، ہم سب کو یقین ہے کہ ریاستی دورہ کے لیے تمام مناسب سیکیورٹی تدابیر موجود ہیں۔ چارلز کی پہلی امریکا ریاستی زيارتیں بادشاہ کے طور پر برطانوی حکومت اور صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی درخواست پر ہو رہی ہیں، پیلس کے مطابق۔ لیکن امریکا کے صدر کی ایران سے جنگ نے لندن اور واشنگٹن کے درمیان ندری رگڑ پیدا کر دی ہے، جس سے بڑی بحث پیدا ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر پر جنگ کے خلاف مزاحمت، ساتھ ہی اس کی ہجرتی اور توانائی کی سیاسات پر حملہ کیا ہے۔ جوڑا نے رات کو فون پر بات کی، جس میں اسٹارمر نے گولے لگیے ہوئے ڈنر کے بعد شاکھوں کے بعد اپنے بہترین تمناؤں کو بڑھایا۔ وہ نے بھی ہورموز کے خلیج میں بحری جہازوں کی حرکت کے لیے ضروری ضرورت پر بحث کی، جس سے عالمی معیشت اور برطانوی اور عالمی سطح پر زندگی کی قیمت پر شدید نتائج ہو سکتے ہیں، اسٹارمر کے دفتر نے کہا۔ اسٹارمر نے جنگ پر سرکاری طور پر تنقید کی ہے، لیکن ریاستی دورہ کی دفاع کی ہے۔ اپریل کے ابتدائی سرے پر یو گوو پال نے 48 فیصد برطانویوں کی حمایت میں دورہ کا منسلک کرنے کے لیے کہا۔ ملکی جوڑا اپنے وقت کے ذریعے جو باندھے ہیں، اکثر ملکی جوڑا یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے حالات میں دہادیوں تک پہنچ جائیں، اسٹارمر نے کہا جب اسے پوچھا گیا کہ سفر کیوں جاری ہے۔ وہ میرے ایک طویل وقت کے دوست ہیں، لہٰذا وہ آ رہے ہیں، اور ہم ایک عظیم وقت گزاریں گے، اور وہ اپنے ملک کو کسی بھی دوسرے کے ذریعے نمائندگی کر سکتے ہیں، ٹرمپ نے فاکس نیوز پر رات کو کہا۔ چارلز، 77، ٹرمپ کی برطانوی ریاستی زيارتیں کے دوران اپنی دیپلوماٹک مہارتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ رائل ہولوے یونیورسٹی آف لندن کے ملکی جوڑا کے ماہر کریگ پریسکٹ نے کہا کہ وہ عام طور پر ایسے مواقع سے چھٹکارا پکڑنے میں بہت اچھے ہیں۔ لیکن پریسکٹ نے کہا کہ چارلز اپنی کانگریس میں 28 مئی کو بولنے والی تقریر میں ایک رمز میں ایک بڑی رگڑ پر بات کریں گے۔ دوسری طرف، فوت ہوئے امریکی جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کا غماندار دورہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے منصوبہ بندی شدہ دورہ پر غلبہ حاصل کرنے کا خطرہ ہے۔ چارلز نے اپنے بھائی اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈسر، جو پہلے پرنس اینڈریو کے نام سے جانے جاتے تھے، کی دوستی پر ایک بڑی بحالی کا سامنا کیا ہے، جو فوت ہوئے ارب پتی تھے، جو 2019 میں جیل میں فوت ہوئے تھے۔ طویل مدت کی بحث نے اپنی نئی دریافتوں کے بعد فوری طور پر شدت پکڑی، جب اینڈریو کو مئی کے وسط میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بادشاہ، جو اپنے بدنام بھائی سے اکتارے کو اکتبر میں ہٹا دیا تھا، نے کہا کہ قانون اپنے طریقے سے چلنا چاہیے، ایک ندری طور پر ذاتی طور پر امضاء شدہ بیان کے بعد جو گرفتار ہونے کے بعد جاری کیا گیا تھا۔ دورہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے منصوبہ بندی شدہ ہے تاکہ غیر منصوبہ بندی شدہ لمحے سے بچا جا سکے۔ صرف فوٹو گرافر 28 مئی کو ٹرمپ اور چارلز کے درمیان اوول آفس کی ملاقات کا ریکارڈ رکھیں گے.
