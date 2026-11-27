برطانوی حکومت کی امیگریشن پالیسی میں سختی کا اثر، صاف ہجرت میں تاریخی کمی
برطانیہ میں صاف ہجرت کی شرح تیس سالوں میں کم سے کم سطح پر پہنچ گئی ہے، جہاں 2026 میں یہ 77000 ریکارڈ ہوئی، جو حکومت کی سخت امیگریشن پالیسیوں کا براہ راست نتیجہ ہے۔
برطانیہ میں صاف ہجرت کی شرح تیس سالوں کے کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جو کہ کورونا وائرس کی وباء کے دور کو چھوڑ کر سب سے کم ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے غیر ملکی مزدوروں، بین الاقوامی طلباء اور پناہ گزینوں کے لیے نئی سخت امیگریشن پالیسی وں کے نفاذ کے بعد یہ تاریخی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔
تاریخی کمی اور آئی این ایس کے اعداد و شمار
برطانیہ کے آفس فار نیشنل شماریات (ONS) کے سرکاری اعداد و شمار نے ثابت کیا ہے کہ جون 2026 تک ختم ہونے والے سال میں صاف ہجرت کی شرح صرف 77,000 رہ گئی۔ یہ تعداد پچھلے بارہ ماہ میں ریکارڈ کی گئی 204,000 کی شرح کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے۔ اس تازہ ترین اعداد و شمار کی بنیاد پر، یہ شرح 1997 کے بعد سے سب سے کم سطح پر ہے، جو برطانوی حکومت کی سختی پر مبنی امیگریشن پالیسیوں کی کامیابی کی عکاسی کرتی ہے۔Also readپاکستان میں فن ٹیک اور ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تیزی، سرمایہ کاری کے نئے امکانات روشن
تھوڑی دیر قبل، آئی این ایس نے بتایا تھا کہ صاف ہجرت کی شرح 2023 میں تقریباً 944,000 کے ریکارڈ زیادہ ترین سطح تک پہنچ چکی تھی۔ اب یہ تازہ ترین اعداد و شمار اسی عظیم الشان چوٹی سے تقریباً 90 فیصد کمی کی عکاسی کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا ریاضیاتی اور سیاسی فرق ہے۔
شہابہ محمود کا رد عمل اور حکومتی اصلاحات
برطانوی ہوم سیکرٹری شہابہ محمود نے ان اعداد و شمار کو خوش آئند قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے اب امیگریشن کے نظام پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اصلاحات جاری رکھے گی تاکہ نظام کو مزید انصاف پسند بنایا جا سکے۔ شہابہ محمود کا واضح مطالبہ یہ ہے کہ مستقبل میں ایسا نظام قائم کیا جائے جو ایسے افراد کو ترجیح دے جو ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرتے ہوں۔
امیگریشن، چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی، برطانیہ کی سیاست میں پچھلے دس سالوں سے ایک اہم موضوع رہا ہے۔ 2016 میں یورپی یونین سے برطانیہ کے نکلنے کے حوالے سے تاریخی ریفرینڈم میں غیر کنٹرول شدہ امیگریشن پر تشویش ایک اہم محرک تھی۔ حال ہی میں ایک عوامی رائے عامہ کے سروے نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ برطانوی ووٹرز کے لیے معیشت کے بعد امیگریشن سب سے اہم مسئلہ بنے ہوئے ہے۔
سیاسی مخالفت اور عوامی خدمات پر دباؤ
دوسری جانب، دائیں بازو کی پارٹی 'ریفارم یو کے' (Reform UK) نے ان اعداد و شمار پر خوشی منانے کے جذبات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس پارٹی کا موقف ہے کہ پچھلے برسوں میں امیگریشن کی بلند شرح نے عوامی خدمات اور رہائش کے شعبے پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہوا تھا، جس کا اثر ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ لہذا، ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی جشن کا موضوع نہیں ہے۔
سرکاری شماریات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس دورانیے میں پناہ گزینوں کی درخواستوں کی تعداد 73,000 رہی، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایک پانچویں حصے سے زیادہ کمی ہے۔ تاہم، یہ تعداد 2004 سے 2021 کے درمیان ریکارڈ کی گئی سطحوں سے زیادہ ہی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بحالی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔
اقتصادی اثرات اور مستقبل کی پیش گوئیاں
امیگریشن میں تیزی سے کمی کے باوجود، ماہرین معاشیات نے انتباہ کیا ہے کہ اگر یہ رجحان طویل عرصے تک برقرار رہا تو برطانیہ کی ورک فورس سکڑ سکتی ہے، جس سے اقتصادی نمو سست ہو جائے گی۔ آکسفورڈ ایکنامکس (Oxford Economics) کا تخمینہ ہے کہ اگر صاف ہجرت طویل مدتی بنیادوں پر صفر پر برقرار رہی، تو 2060 تک برطانیہ کی معاشی شرح متوقع بنیادی منظر نامے کے مقابلے میں 15 فیصد سے زیادہ چھوٹی ہو سکتی ہے۔
اس تخمینے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کم ٹیکس آمدنی کی وجہ سے حکومتی قرضے میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ اس سے قبل اس مہینے شروع میں، برطانوی حکومت نے مستقل رہائش کے لیے معیاری اہلیت کے دورانیے کو پانچ سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے کا تجویز پیش کیا تھا۔ حکومت نے ورک ویزا، خاندانی اتحاد اور کم سے کم تنخواہ کی حدوں کے حوالے سے ضروریات کو سخت کرنے کے ذریعے امیگریشن کو کم کرنے کی کوششوں کو جاری رکھا ہوا ہے۔
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