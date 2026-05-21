برطانیہ میں روسی تیل کی درآمدات سے متعلق پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ

برطانیہ کے وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے روسی جیٹ فیول اور ڈیزل کی درآمدات سے متعلق پابندیوں میں نرمی کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام برطانوی عوام کو بڑھتی ہوئی توانائی قیمتوں سے بچانے کیلئے کیا گیا ہے۔
برطانیہ کے وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے روسی جیٹ فیول اور ڈیزل کی درآمدات سے متعلق پابندیوں میں نرمی کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام برطانوی عوام کو بڑھتی ہوئی توانائی قیمتوں سے بچانے کیلئے کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق برطانوی حکومت نے ایک نئی تجارتی اجازت نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت روسی خام تیل سے تیار کیا گیا جیٹ فیول اور ڈیزل تیسرے ممالک، خصوصاً انڈیا میں ریفائن ہونے کے بعد برطانیہ درآمد کیا جا سکے گا۔ برطانوی محکمہ تجارت کے مطابق یہ لائسنس غیر معینہ مدت کیلئے جاری کیا گیا ہے، تاہم اس کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جاتا رہے گا۔وزیراعظم کیئر اسٹارمر کا کہنا ہے کہ یہ دونوں لائسنس محدود مدت اور مخصوص حالات کیلئے جاری کیے گئے ہیں تاکہ نئی پابندیوں پر مرحلہ وار عمل درآمد ہوسکے اور برطانوی صارفین کو شدید مہنگائی سے بچایا جا سکے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپوزیشن رہنما کیمی بیڈنوخ نے الزام عائد کیا کہ برطانیہ روسی تیل خرید کر یوکرین جنگ کیلئے روس کو مالی مدد فراہم کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ روس کے 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد برطانیہ نے روس کے خلاف سخت پابندیاں عائد کی تھیں، جن میں تیل کی برآمدات اور ہزاروں روسی افراد و کمپنیوں پر پابندیاں شامل تھیں۔ یہ فیصلہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور توانائی بحران شدت اختیار کر رہا ہے.
برطانیہ کے وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے روسی جیٹ فیول اور ڈیزل کی درآمدات سے متعلق پابندیوں میں نرمی کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام برطانوی عوام کو بڑھتی ہوئی توانائی قیمتوں سے بچانے کیلئے کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق برطانوی حکومت نے ایک نئی تجارتی اجازت نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت روسی خام تیل سے تیار کیا گیا جیٹ فیول اور ڈیزل تیسرے ممالک، خصوصاً انڈیا میں ریفائن ہونے کے بعد برطانیہ درآمد کیا جا سکے گا۔ برطانوی محکمہ تجارت کے مطابق یہ لائسنس غیر معینہ مدت کیلئے جاری کیا گیا ہے، تاہم اس کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جاتا رہے گا۔وزیراعظم کیئر اسٹارمر کا کہنا ہے کہ یہ دونوں لائسنس محدود مدت اور مخصوص حالات کیلئے جاری کیے گئے ہیں تاکہ نئی پابندیوں پر مرحلہ وار عمل درآمد ہوسکے اور برطانوی صارفین کو شدید مہنگائی سے بچایا جا سکے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپوزیشن رہنما کیمی بیڈنوخ نے الزام عائد کیا کہ برطانیہ روسی تیل خرید کر یوکرین جنگ کیلئے روس کو مالی مدد فراہم کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ روس کے 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد برطانیہ نے روس کے خلاف سخت پابندیاں عائد کی تھیں، جن میں تیل کی برآمدات اور ہزاروں روسی افراد و کمپنیوں پر پابندیاں شامل تھیں۔ یہ فیصلہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور توانائی بحران شدت اختیار کر رہا ہے
Russia UK Oil Energy Sanctions