برطانوی ہائی کمشنر کا پاکستانیوں کو پناہ کے جھوٹے وعدوں سے خبردار

برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے پاکستانی شہریوں کو غیر قانونی ایجنٹوں کے دھوکے سے بچنے اور صرف سرکاری آن لائن نظاموں کے ذریعے درخواست دینے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواستوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔
برطانوی ہائی کمشنر برائے پاکستان جین میریٹ نے ہفتے کے روز ان ایجنٹوں کے خلاف خبردار کیا جو پناہ کے متلاشیوں کو برطانیہ میں آبادکاری اور مالی فائدے کے جھوٹے وعدے کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ حقیقی درخواست دہندگان کو صرف سرکاری آن لائن نظاموں کے ذریعے اپنی درخواستیں جمع کرانی چاہئیں تاکہ جو لوگ واقعی اہل ہیں وہ محفوظ طریقے سے درخواست دے سکیں اور غیر قانونی سہولت کاروں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے برطانوی ہائی کمشنر نے غیر قانونی ایجنٹ وں کی حکمت عملیوں پر روشنی ڈالی جو لوگوں کو برطانیہ ہجرت کے جھوٹے وعدوں سے گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ایجنٹ اکثر کمزور افراد کا استحصال کرتے ہیں اور پیسوں کے عوض پناہ اور آبادکاری کے فریب آمیز وعدے کرتے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دینے والے پاکستان ی شہریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا اور نوٹ کیا کہ پاکستان ی اس وقت اس طرح کی درخواستوں میں سرفہرست قومیتوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ان میں سے زیادہ تر کیسز حقیقی اہلیت کے بجائے غیر مجاز ثالثوں کی جانب سے غلط معلومات اور استحصال سے منسلک ہیں۔ ہائی کمشنر نے زور دیا کہ حقیقی درخواست دہندگان کو ویزا اور پناہ سے متعلقہ عمل کے لیے صرف سرکاری اور قانونی آن لائن نظاموں پر انحصار کرنا چاہیے، نہ کہ ان ایجنٹوں پر جو قانون سے باہر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کے فراڈ کے طریقوں سے نہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ یہ درخواست دہندگان کے مستقبل کے قانونی سفر کے امکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے آگاہی کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ عوام کو محفوظ اور قانونی ہجرت کے راستوں کے بارے میں تعلیم دینے اور غیر قانونی سہولت کاروں پر انحصار کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ کافی عرصے سے مکمل فنڈڈ اسکالرشپ پروگرام پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پاکستان سے حقیقی درخواست دہندگان سرکاری چینلز کے ذریعے درخواست دیتے ہیں، برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر پاکستان واپس آ کر قومی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں اور مختلف پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ میں غیر قانونی نقل مکانی میں سہولت فراہم کرنے اور فرارڈی وعدوں کے ذریعے کمزور لوگوں کا استحصال کرنے میں ملوث افراد کے خلاف سخت قوانین اور ضوابط موجود ہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ قانون کے تحت ایسی سرگرمیوں سے سختی سے نمٹا جاتا ہے.
برطانوی ہائی کمشنر برائے پاکستان جین میریٹ نے ہفتے کے روز ان ایجنٹوں کے خلاف خبردار کیا جو پناہ کے متلاشیوں کو برطانیہ میں آبادکاری اور مالی فائدے کے جھوٹے وعدے کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ حقیقی درخواست دہندگان کو صرف سرکاری آن لائن نظاموں کے ذریعے اپنی درخواستیں جمع کرانی چاہئیں تاکہ جو لوگ واقعی اہل ہیں وہ محفوظ طریقے سے درخواست دے سکیں اور غیر قانونی سہولت کاروں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے برطانوی ہائی کمشنر نے غیر قانونی ایجنٹوں کی حکمت عملیوں پر روشنی ڈالی جو لوگوں کو برطانیہ ہجرت کے جھوٹے وعدوں سے گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ایجنٹ اکثر کمزور افراد کا استحصال کرتے ہیں اور پیسوں کے عوض پناہ اور آبادکاری کے فریب آمیز وعدے کرتے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دینے والے پاکستانی شہریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا اور نوٹ کیا کہ پاکستانی اس وقت اس طرح کی درخواستوں میں سرفہرست قومیتوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ان میں سے زیادہ تر کیسز حقیقی اہلیت کے بجائے غیر مجاز ثالثوں کی جانب سے غلط معلومات اور استحصال سے منسلک ہیں۔ ہائی کمشنر نے زور دیا کہ حقیقی درخواست دہندگان کو ویزا اور پناہ سے متعلقہ عمل کے لیے صرف سرکاری اور قانونی آن لائن نظاموں پر انحصار کرنا چاہیے، نہ کہ ان ایجنٹوں پر جو قانون سے باہر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کے فراڈ کے طریقوں سے نہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ یہ درخواست دہندگان کے مستقبل کے قانونی سفر کے امکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے آگاہی کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ عوام کو محفوظ اور قانونی ہجرت کے راستوں کے بارے میں تعلیم دینے اور غیر قانونی سہولت کاروں پر انحصار کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ کافی عرصے سے مکمل فنڈڈ اسکالرشپ پروگرام پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پاکستان سے حقیقی درخواست دہندگان سرکاری چینلز کے ذریعے درخواست دیتے ہیں، برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر پاکستان واپس آ کر قومی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں اور مختلف پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ میں غیر قانونی نقل مکانی میں سہولت فراہم کرنے اور فرارڈی وعدوں کے ذریعے کمزور لوگوں کا استحصال کرنے میں ملوث افراد کے خلاف سخت قوانین اور ضوابط موجود ہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ قانون کے تحت ایسی سرگرمیوں سے سختی سے نمٹا جاتا ہے
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