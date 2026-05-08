برطانیہ میں لیبر پارٹی نے مقامی انتخابات میں نقصان اٹھایا ہے، جبکہ نگل فرج کی اینتی ہجرتی پارٹی ریفورم یو کے نے واضح پیشی حاصل کی ہے۔ یہ انتخابات وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے لیے ایک بڑا امتحان ہے، جو دو سال قبل کنسروٹیو حکومت کے بعد حکومت میں آیا تھا۔ نتائج کے بعد، سٹارمر پر استعفا دینے یا قیادت پر چیلنج کا مطالبہ بڑھ سکتا ہے۔
برطانیہ میں لیبر پارٹی نے مقامی انتخابات میں نقصان اٹھایا ہے، جس میں نگل فرج کی اینتی ہجرتی پارٹی ریفورم یو کے نے واضح پیشی حاصل کی ہے۔ یہ انتخابات برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے لیے ایک بڑا امتحان ہے، جو دو سال قبل 14 سال کی کنسروٹیو حکومت کے بعد ایک عظیم انتخابات ی فتح کے بعد حکومت میں آیا تھا۔ صبح 8 بجے تک، ریفورم نے 40 میں سے 350 سے زائد سیٹیں حاصل کیں جبکہ لیبر نے 136 میں سے 40 کے نتائج میں 240 سے زائد سیٹیں کھو دیں۔ نتائج کا اکثریت کا حصہ بعد میں آئے گا جو سکولینڈ، انگلینڈ اور ویلز میں ہو رہا ہے۔ لیبر کے لیے بڑے نقصانات کے بعد، سٹارمر پر استعفا دینے یا پارٹی کے قیادت پر چیلنج کا مطالبہ بڑھ سکتا ہے۔ انتخابات سے پہلے، دی ٹائمز نے بتایا کہ لیبر کے سابق لیڈر ایڈ ملبن نے سٹارمر سے انتخابات کے بعد استعفا دینے کا پروگرام پیش کرنے کا مطلب کیا تھا۔ لیکن نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی نے صبح میں کہا کہ قیادت میں تبدیلی ایک غلطی ہوگی۔ آپ پرواز کے دوران پائلٹ کو نہیں بدلتے، آپ جاری رہتے ہیں۔ خاص طور پر موجودہ حکومتوں کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ نے کہا کہ بہت سی ناخوشی ہے لیکن بعض بار ہماری غلطیاں ہماری کامیابیاں سے زیادہ سنائی جاتی ہیں۔ ریفورم یو کے کے فرج نے برطانوی سیاست میں ایک تاریخی تبدیلی کا اعلان کیا اور کہا کہ اب کوئی بھی چپ یا دائیں نہیں ہے۔ یہ انتخابات انگلینڈ میں 16,000 میں سے 5,000 مقامی کونسل کی سیٹیں میں فیصلہ کرے گا، جبکہ ویلز اور سکولینڈ میں نئے خودمختار پارلیمنٹ کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ ریفورم یو کے اور چپ پرست گرینز، جو خود کو ایکو-پاپولسٹ زیک پولانسکی کی قیادت میں پیش کرتے ہیں، سٹارمر کی حکومت سے وسیع پیریہ ناخوشی سے فائدہ اٹھانے والے نظر آ رہے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ سٹارمر ایک غلطی سے دوسری غلطی کی طرف جارہا ہے، اور وہ پیٹر مینڈلسن کی سیکس آفینڈر جیفری ایپسٹین سے تعلقات کی سکنڈل میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی سب سے بڑی وعدہ، اقتصادی ترقی کو تیز کرنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ برطانوی لوگ اب بھی زندگی کی مہنگائی کی بحران سے پیریہ ہیں، جن میں توانائی کے اعلیٰ قیمتیں شامل ہیں۔ سروے بتاتے ہیں کہ لیبر ویلز میں اپنی حکومت سے کنٹرول کھو دے گی، جو ویلز کے اپنے پارلیمنٹ کے 27 سال بعد پہلی بار ہو رہا ہے۔ ایک مور ان کامن پول نے بتایا کہ ریفورم یو کے نے لیبر کے سابقہ قلب زمین میں پلائیڈ کرم کے ساتھ برابر کھیلنا شروع کیا ہے۔ لیبر سکولینڈ میں بھی ایک بڑے نقصان کا خوف کر رہا ہے، جہاں سکولینڈ نیشنل پارٹی (SNP) نے اپنا 19 سالہ کنٹرول ایڈنبرگ میں بڑھا دیا ہے۔ لیبر لندن میں بھی بڑے نقصانات کا سامنا کر رہا ہے، جہاں گرینز نے غربی کرہ میں پرو-غزہ پیغام کے ساتھ چپ پرستوں کو اٹکا ہے۔ پولسٹر رابرٹ ہیوورڈ نے کہا کہ حکومت والی پارٹی اپنے 2,550 میں سے 1,850 مقامی اتھارٹی کی سیٹیں کھو سکتی ہے۔ وہ ریفورم کو لیبر اور کیمی بیڈنوک کی دائیں پرست کنسروٹیوز سے 1,550 سیٹیں حاصل کرنے کا امیدوار ہے، زیادہ تر سفید رنگ کے ورکر کلاس کے علاقوں میں۔ برطانوی میڈیا میں افواہ ہے کہ سابق نائب وزیر اعظم اینگلا رینر یا صحت وزیر وس سٹریٹنگ سٹارمر کو انتخابات کے بعد نکال دے سکتے ہیں۔ دونوں لیبر میں عام طور پر مقبول نہیں ہیں، لیکن پارٹی کے 20 فیصد ایم پیز کی حمایت کے بغیر وہ ایک مقابلہ شروع نہیں کر سکتے.
