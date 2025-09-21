برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا: تاریخی اقدام

برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، جس سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے قبل بین الاقوامی منظر نامے میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ اقدام اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود 140 سے زیادہ ممالک کی پیروی کرتا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں سفارتی تعلقات اور فلسطینی علاقوں میں اصلاحات کے مطالبے کیے گئے ہیں، جن کے بعد سفارتخانے قائم کرنے کا امکان ہے۔ اس اقدام کو اسرائیل نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جب کہ امریکہ کی جانب سے ممکنہ ردعمل کی دھمکی دی گئی ہے۔
لندن (ایجنسیاں) – برطانیہ ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطین کو ایک خود مختار اور آزاد ریاست کے طور پر باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے، جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے قبل خارجہ پالیسی میں ایک تاریخی مشترکہ تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ مربوط اقدام ان تین مغربی ممالک کو اقوام متحدہ کے 140 سے زیادہ رکن ممالک میں شامل کرتا ہے جنہوں نے تسلیم کیا ہے، اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے سخت مخالفت کے باوجود۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البانیز اور کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے
اتوار کو اپنے اپنے حکومتی فیصلوں کی تصدیق کرتے ہوئے بیانات جاری کیے۔ ہر ایک نے اس بات پر زور دیا کہ تسلیم کرنا فلسطینی اتھارٹی کے وعدوں سے جڑا ہوا ہے، بشمول جمہوری اصلاحات، 2026 کے لیے انتخابات کا شیڈول اور مستقبل کی حکمرانی سے حماس کا اخراج۔ کارنی نے کہا کہ کینیڈا کی تسلیم کرنا اس ملک کے اس نظریہ کی عکاسی کرتا ہے کہ دو ریاستی حل امن کا “واحد قابل عمل راستہ” ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کینیڈا کو فلسطینی اتھارٹی سے گورننس، سلامتی اور غیر فوجی کاری میں اصلاحات پر براہ راست وعدے ملے ہیں۔ اوٹاوا تسلیم کرنے والا پہلا G7 ملک بن گیا۔ البانیز نے آسٹریلیا کی تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت سفارتی تعلقات کو آگے بڑھائے گی اور بالآخر ایک سفارت خانہ قائم کرے گی جب فلسطینی اصلاحات پوری ہو جائیں گی۔ انہوں نے تسلیم کرنے کو آسٹریلیا کی دو ریاستی حل کی دیرینہ حمایت کے مطابق قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ حماس کا “فلسطین میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے”۔ سٹارمر نے برطانیہ کے فیصلے کو غزہ میں جنگ کے خاتمے اور طویل عرصے سے تعطل کا شکار امن مذاکرات کو بحال کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کا حصہ قرار دیا۔ ان کے بیان میں 1917 کے بالفور اعلامیے سے شروع ہونے والے خطے میں برطانیہ کے کردار کی تاریخی اہمیت کا ذکر کیا گیا۔ یہ اعلانات واشنگٹن کی جانب سے انتباہ کے درمیان سامنے آئے ہیں کہ تسلیم کرنے سے سزا دینے والے اقدامات شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے پہلے ہی کینیڈا کے خلاف جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے، اس ہفتے نیویارک میں اس معاملے کو اٹھانے کی توقع ہے۔ ٹرمپ کے حامی 25 قانون سازوں کے ایک گروپ نے سٹارمر، البانیز، کارنی اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی۔ اسرائیل نے سخت تنقید کی ہے۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے البانیز پر خوشامد کا الزام لگایا اور آسٹریلیا کی تسلیم کو 1938 کے میونخ معاہدے سے تشبیہ دی۔ انہوں نے سٹارمر اور کارنی کے اقدامات کو بھی خطرناک قرار دیا، اس بات پر اصرار کرتے ہوئے کہ حماس نے اقتدار کو “قتل، لوٹ مار اور خوفناک جرائم” کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسرائیل غزہ میں اپنی فوجی مہم اور مغربی کنارے میں جاری بستیوں کی توسیع پر بڑھتی ہوئی سفارتی تنہائی کا سامنا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن کی حالیہ رپورٹ میں اسرائیلی رہنماؤں پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا ہے، جس میں “نسل کشی کے ارادے کا براہ راست ثبوت” درج ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے نتائج کو مسترد کر دیا اور کمیشن کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے فیصلوں سے کئی یورپی ریاستوں، بشمول فرانس، کی جانب سے اس سال کے اوائل میں تسلیم کرنے کا اعلان کرنے کے بعد بڑھتی ہوئی بین الاقوامی رفتار میں اضافہ ہوا ہے۔ پرتگال سے بھی اس کی پیروی کی توقع ہے۔ 3 یورپی ہوائی اڈوں پر چیک ان سسٹم پر سائبر حملے کے بعد ہونے والا نقصان دوسرے دن بھی جاری ہےروس کے ایک جنرل، جس نے یوکرین کی جنگ میں خدمات انجام دیں، کو برطرف کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ٹرمپ کے ساتھ اہم مسلم رہنماؤں کے اجلاس میں شرکت کریں گے: ایف او ہالی ووڈ اے بی سی کی جانب سے دیر رات کے شو کو منسوخ کرنے کے بعد کیمل کا دفاع کرنے آتا ہے
فلسطین تسلیم کرنا برطانیہ آسٹریلیا کینیڈا اسرائیل
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Rabada fastest to 300th Test wicket, as Bangladesh all out for 106South Africa posted 140-6 on Monday in an action-packed first day of the opening Test.
مزید پڑھ »
Rabada fastest to 300th Test wicket as South Africa take controlSouth Africa posted 140-6 on Monday in an action-packed first day of the opening Test
مزید پڑھ »
Australia privileged to have a bowler like Starc, says CumminsHead was adjudged player of the match thanks to his match-defining 140
مزید پڑھ »
Spaceships of future that could take humans to MarsMars is far away – around 140 millions from Earth on average
مزید پڑھ »
The biggest piece of Mars on Earth is going up for auction in New YorkIt travelled 140 million miles (225 million kilometers) to Earth, where it crashed into the Sahara
مزید پڑھ »
50 کلو وزن کیسے کم کیا؟ ارجن کپور نے راز بتا دیافلم انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے وزن 140 کلوگرام تک پہنچ چکا تھا، ارجن کپور
مزید پڑھ »