برطانوی شہریت حاصل کرنے والوں میں بھارتیوں اور پاکستانیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد
برطانوی ہوم آفس کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال بھارتی اور پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو کہ 320,000 کی بے مثال سطح تک پہنچ گئی ہے۔
برطانیہ کے ہوم آفس (Home Office) کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران بھارتی اور پاکستانی شہری ت حاصل کرنے والوں کی تعداد سرفہرست رہی۔ ہوم آفس نے تصدیق کی کہ برطانوی شہریت کے لیے درخواستوں کی تعداد 320,000 ہو گئی، جو کہ اس کی تاریخ میں ایک ریکارڈ سطح ہے۔
یہ اعداد و شمار ایک فیصدی 17 فیصد کا اضافہ ظاہر کرتے ہیں جبکہ پچھلے سال کے مقابلے میں یہ تعداد میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ملی ہے۔ ہوم آفس کے مطابق 265,000 لوگوں کو برطانوی شہریت دی گئی، جس میں بھارتی اور پاکستانی شہریوں کا حصہ سب سے بڑا ہے۔Also readکراچی سے سعودیہ جانیوالے کنٹینر سے بھاری مقدار میں نشہ آور گولیاں برآمد
لاج پناہی کی درخواستوں میں تاریخی کمی
میڈیا رپورٹس کے مطابق سیپٹمبر تک گزشتہ 12 ماہ میں لاج پناہی کی درخواستیں ایک تھرڑائی سے کم ہو گئی ہیں۔ کل 74,000 لوگوں نے لاج پناہی کے لیے درخواست دی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 33 فیصد کی کمی ہے۔
ہوم آفس نے اس کمی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی راستوں سے آنے والوں کی جانب سے درخواستوں میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ اس ڈیٹا کی روشنی میں لاج پناہی کی درخواستوں میں نمایاں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے، جو کہ سرکاری پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔
حکومتی پالیسیاں اور شاباتا محمود کا بیان
ہوم سیکرٹری شاباتا محمود نے ان اعداد و شمار کو کوئی اتفاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پچھلی حکومت کے دوران ذروہ پناہ کی سطح 92 فیصد تک گھٹائی گئی ہے، جبکہ نیٹ مایگریشن 77,000 پر آ گئی ہے۔
شاباتا محمود کا کہنا ہے کہ حکومت اب بھی انصاف پسند مایگریشن نظام قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے، جو ان لوگوں کے لیے انعامات کا باعث ہو گا جو ملک میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بیان حکومت کی موجودہ مایگریشن پالیسیوں کی سمت کو واضح کرتا ہے۔
لاج پناہی کے مسکن اور مستقبل کے اقدامات
ہوم آفس کے مطابق فی الحال 93,000 لاج پناہی طلبا کو سرکاری سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 16 فیصد کم ہے۔ اس کے علاوہ 1,195 لاج پناہی طلبہ کو سابقہ فوجی کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔
گزشتہ سال کے دوران 52 لاج پناہی ہوٹل بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ 140 ہوٹل اب بھی فعال ہیں۔ لیبر گورنمنٹ کا وعدہ ہے کہ موجودہ پارلیمانی دور کے اختتام تک تمام لاج پناہی ہوٹل بند کر دیے جائیں گے، جو کہ ایک بڑا سرکاری اقدام ہے۔
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