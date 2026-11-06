برطانوی شہزادے ہیری کے سابقہ سسر تھامس مارکل کی گرفتاری اور متنازعہ الزامات
برطانوی شہزادہ ہیری کی اہلیہ میگھن مارکل کے والد تھامس مارکل کو امریکی ریاست فلوریڈا میں بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق تصاویر رکھنے کے الزام میں ایف بی آئی نے گرفتار کر لیا ہے۔ میگھن نے پہلے ہی اپنے والد سے رابطہ منقطع کر رکھا ہے۔
امریکی ریاست فلوریڈا میں برطانوی شہزادہ ہیری کی اہلیہ میگھن مارکل کے والد تھامس مارکل کے خلاف بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق تصاویر رکھنے کے سنگین الزامات میں گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ خبر عالمی میڈیا میں تیزی سے گردش کر رہی ہے اور اس نے شاہی خاندان اور بین الاقوامی سطح پر بحث و مباحثے کو دوبارہ جنم دیا ہے۔ ایف بی آئی کے اہلکاروں نے جمعہ کی صبح لیک لینڈ شہر میں واقع ایک ریٹائرمنٹ ہوم پر چھاپہ مار کر تھامس مارکل کو حراست میں لے لیا۔ ڈیلی میل کی رپورٹس کے مطابق، نامعلوم ذرائع نے بتایا ہے کہ تھامس مارکل کے خلاف یہ الزامات اس بنیاد پر عائد کیے گئے ہیں کہ ان کے پاس بچوں کے جنسی استحصال کی تصاویر موجود تھیں۔ تاہم، ایف بی آئی نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی باضابطہ یا فوری تبصرہ جاری نہیں کیا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ قانونی کارروائی ایک طویل عرصے سے چل رہے تحقیقات کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق، یہ صرف پہلا مقدمہ نہیں ہے بلکہ اس سے قبل فلپائن میں ان کے سابقہ گھر اور میکسیکو میں کرائے پر لیے گئے اسٹوریج یونٹس سے بھی مبینہ طور پر ایسی ہی متنازعہ تصاویر برآمد ہوئی تھیں۔ گزشتہ ماہ، تھامس مارکل کے بیٹے تھامس مارکل جونیئر نے فلپائن میں والد کے سابقہ گھر سے ملنے والے ڈبوں کی تلاشی کے دوران یہ تصاویر ڈھونڈ نکالی تھیں، جس کے بعد سے خاندانی تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ میگھن مارکل نے گزشتہ ماہ ان تمام الزامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا تھا اور واضح کیا تھا کہ سابقہ پریشان کن الزامات کی وجہ سے انہوں نے اپنے چاروں بچوں کو اپنے والد سے رابطہ کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ فیصلہ شاہی خاندان کی ذاتی زندگی میں موجود پیچیدگیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ تھامس مارکل رواں سال فلپائن کے شہر سیبو سے امریکا واپس منتقل ہوئے تھے، جہاں وہ اپنی آخری عمر گزار رہے تھے۔ یہ خبر اس پس منظر میں سامنے آئی ہے جب میگھن اور شہزادہ ہیری مئی 2018 میں ونڈسر کیسل میں شادی کے بعد سے عالمی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ 2020 میں انہوں نے اپنے شاہی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا تھا اور برطانیہ سے ریٹائرمنٹ لے کر امریکا منتقل ہو گئے تھے، جہاں وہ اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے تھے۔ تاہم، اس طرح کی ذاتی اور قانونی مسائل اب بھی ان کی عوامی تصویر کو متاثر کرتے نظر آتے ہیں۔ اخباری رپورٹس میں یہ بھی شامل ہے کہ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے نہ روکا جاتا تو اسرائیل اور پورا مشرق وسطیٰ آج موجود نہ ہوتا۔ قطر کے ذریعے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے تجویز امریکا کو بھیج دی گئی ہے، جس کا ذکر سینئر ایرانی عہدیدار نے کیا ہے۔ یہ بین الاقوامی سیاست سے متعلق نکات اس خبر کے ساتھ دکھائے گئے ہیں، لیکن مرکزی موضوع تھامس مارکل کی گرفتاری ہی ہے۔ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق ہے، اور اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔.
امریکی ریاست فلوریڈا میں برطانوی شہزادہ ہیری کی اہلیہ میگھن مارکل کے والد تھامس مارکل کے خلاف بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق تصاویر رکھنے کے سنگین الزامات میں گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ خبر عالمی میڈیا میں تیزی سے گردش کر رہی ہے اور اس نے شاہی خاندان اور بین الاقوامی سطح پر بحث و مباحثے کو دوبارہ جنم دیا ہے۔ ایف بی آئی کے اہلکاروں نے جمعہ کی صبح لیک لینڈ شہر میں واقع ایک ریٹائرمنٹ ہوم پر چھاپہ مار کر تھامس مارکل کو حراست میں لے لیا۔ ڈیلی میل کی رپورٹس کے مطابق، نامعلوم ذرائع نے بتایا ہے کہ تھامس مارکل کے خلاف یہ الزامات اس بنیاد پر عائد کیے گئے ہیں کہ ان کے پاس بچوں کے جنسی استحصال کی تصاویر موجود تھیں۔ تاہم، ایف بی آئی نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی باضابطہ یا فوری تبصرہ جاری نہیں کیا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ قانونی کارروائی ایک طویل عرصے سے چل رہے تحقیقات کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق، یہ صرف پہلا مقدمہ نہیں ہے بلکہ اس سے قبل فلپائن میں ان کے سابقہ گھر اور میکسیکو میں کرائے پر لیے گئے اسٹوریج یونٹس سے بھی مبینہ طور پر ایسی ہی متنازعہ تصاویر برآمد ہوئی تھیں۔ گزشتہ ماہ، تھامس مارکل کے بیٹے تھامس مارکل جونیئر نے فلپائن میں والد کے سابقہ گھر سے ملنے والے ڈبوں کی تلاشی کے دوران یہ تصاویر ڈھونڈ نکالی تھیں، جس کے بعد سے خاندانی تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ میگھن مارکل نے گزشتہ ماہ ان تمام الزامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا تھا اور واضح کیا تھا کہ سابقہ پریشان کن الزامات کی وجہ سے انہوں نے اپنے چاروں بچوں کو اپنے والد سے رابطہ کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ فیصلہ شاہی خاندان کی ذاتی زندگی میں موجود پیچیدگیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ تھامس مارکل رواں سال فلپائن کے شہر سیبو سے امریکا واپس منتقل ہوئے تھے، جہاں وہ اپنی آخری عمر گزار رہے تھے۔ یہ خبر اس پس منظر میں سامنے آئی ہے جب میگھن اور شہزادہ ہیری مئی 2018 میں ونڈسر کیسل میں شادی کے بعد سے عالمی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ 2020 میں انہوں نے اپنے شاہی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا تھا اور برطانیہ سے ریٹائرمنٹ لے کر امریکا منتقل ہو گئے تھے، جہاں وہ اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے تھے۔ تاہم، اس طرح کی ذاتی اور قانونی مسائل اب بھی ان کی عوامی تصویر کو متاثر کرتے نظر آتے ہیں۔ اخباری رپورٹس میں یہ بھی شامل ہے کہ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے نہ روکا جاتا تو اسرائیل اور پورا مشرق وسطیٰ آج موجود نہ ہوتا۔ قطر کے ذریعے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے تجویز امریکا کو بھیج دی گئی ہے، جس کا ذکر سینئر ایرانی عہدیدار نے کیا ہے۔ یہ بین الاقوامی سیاست سے متعلق نکات اس خبر کے ساتھ دکھائے گئے ہیں، لیکن مرکزی موضوع تھامس مارکل کی گرفتاری ہی ہے۔ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق ہے، اور اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
Get an alert when there is news on بین الاقوامیFollow بین الاقوامی