برطانوی حکومت نے آکسفرڈ کے قریب پڈنگٹن گاؤں میں پناہ گزینوں کے لیے مرکز کی منظوری دی
برطانیہ میں آکسفرڈ کے قریب پڈنگٹن گاؤں میں 1250 پناہ گزینوں کے لیے عارضی مرکز قائم کرنے کی حکومتی منظوری، مقامی آبادی کی شدید مخالفت اور استعفا کا ووٹ سامنے آیا۔
برطانوی حکومت نے جمعرات کو آکسفرڈ سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پڈنگٹن گاؤں کے قریب ایک سابقہ دفاعی عہدے کو بیش از بیش 1250 پناہ گزین وں کے لیے رہائشی مرکز میں تبدیل کرنے کے منصوبے کو حتمی منظوری دے دی۔ لیبر حکومت نے جو عہد کیا تھا کہ ہوٹلوں میں مقیم پناہ گزین وں کو دوبارہ بسایا جائے گا، اس منصوبے کے تحت پرانے فوجی سائٹس پر متعدد ریسیپشن سینٹرز کھولے جانے کا ارادہ ہے۔ اس فیصلے کے باوجود کہ قریبی دیہات نے احتجاج کے طور پر برطانیہ سے الگ ہونے کے لیے علامتی ووٹ دیا تھا، منصوبے کی اجازت مل گئی ہے۔
حکومتی منصوبے کی تفصیلات اور مکانیات
اسکائی ہاؤسنگ اور کمیونٹیز منسٹر اینگلا رینر نے سرکاری بیان میں تصدیق کی کہ سابقہ ماڈ بائسٹر اسٹوریج سائٹ کے عارضی اور مرحلہ وار استعمال کے لیے مکمل منصوبہ بندی کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ مرکز خاص طور پر 18 سے 65 سال کی عمر کے تمام سنگلز مرد پناہ گزینوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حکومت کا مقصد ان لوگوں کے لیے مستقل اور بہتر رہائشی انتظامات فراہم کرنا ہے جو فی الحال عارضی ہوٹل کے انتظامات میں قید ہیں، تاکہ اس نظام کو مستحکم اور منظم بنایا جا سکے۔Also readیوکرین سے 1250 پاکستانی شہریوں کا انخلا مکمل ہوگیا،پاکستانی سفارتخانہ - ایکسپریس اردو
مقامی آبادی کی شدید مخالفت اور ڈر
پڈنگٹن گاؤں کی 350 افراد پر مشتمل آبادی نے اس منصوبے کے خلاف شدید احتجاج کیا تھا۔ گزشتہ گرما میں ہونے والے مظاہروں کے دوران مقامی باشندوں نے اپنی حفاظت، خاص طور پر خواتین کی حفاظت کے بارے میں گہری فکر کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بڑے پیمانے پر پناہ گزینوں کی آمد سے مقامی امن و امان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس پروجیکٹ کو مسترد کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔
سیاسی ردعمل اور پارلیمنٹری اعتراضات
اپوزیشن کانزرویٹو پارٹی کے ایم پی گرگ اسمتھ نے اس فیصلے کو شدید الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت مقامی عوام کی فکر سے بالکل بے پرواہ ہے۔ انہوں نے ایکس (ٹوئٹر) پر پوسٹ کیا کہ یہ بالکل غیر منطقی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمرانوں کو عوامی رائے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسمتھ نے اعلان کیا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف قانونی چلینج کریں گے، کیونکہ ان کے انتخابی حلقے میں یہ سائٹ واقع ہے اور مقامی لوگ اس سے متفق نہیں ہیں۔
پڈنگٹن کا تاریخی ووٹ اور عالمی ردعمل
سیپٹمبر میں پڈنگٹن نے ایک ریفرنڈم کا انعقاد کیا جس میں 312 ووٹوں میں سے 285 ووٹ برطانیہ سے الگ ہونے اور خود مختاری کے حق میں تھے۔ اگرچہ اس ووٹ کا کوئی قانونی وزن نہیں تھا، لیکن یہ پورے دنیا میں خبروں کا موضوع بنا اور برطانیہ میں پناہ اور ہجرت کے معاملے پر قومی بحث کو مزید گرم کر دیا۔ یہ واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں کو عالمی سیاسی منظر نامے کا حصہ بنا دیا۔
مستقبل کی سمت اور اگلے اقدامات
حکومتی منظوری کے بعد اب اس مرکز کو کھولنے کے عمل کو تیز کیا جائے گا، جبکہ مقامی مخالفین اپنی احتجاجی مہم جاری رکھیں گے۔ مستقبل میں ایسی ہی دیگر سابقہ فوجی سائٹس کو بھی پناہ گزینوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے ماحول میں مزید کشیدگی کا امکان ہے۔ یہ منصوبہ لیبر حکومت کی ہجرت کی پالیسیوں کا ایک اہم حصہ ہے جو اب تک کی سب سے بڑی چیلنجز میں سے ایک ہے۔
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