برقی قیمتوں میں اضافے کی حد مقرر، اکتوبر سے دسمبر 2026 تک یونٹ کے حساب سے فیصلہ
وزارت پاور کے مطابق اکتوبر سے دسمبر 2026 تک بجلی کے ایندھن کے اخراجات میں اضافہ یونٹ کے حساب سے محدود کیا گیا ہے تاکہ صارفین کو مالی بوجھ سے بچایا جا سکے اور قیمتوں میں استحکام لایا جا سکے۔
وزارت پاور کے ترجمان نے جمعرات کے روز تصدیق کی ہے کہ حکومت نے بجلی کے صارفین کو اضافی مالی بوجھ سے بچانے کے لیے ایندھن کے اخراجات میں اضافے کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نئے پالیسی فیصلے کے تحت اکتوبر سے دسمبر 2026 کے عرصے میں فی یونٹ ایندھن کے اخراجات میں اضافہ 0.83 روپے تک محدود کیا گیا ہے۔ یہ اقدام صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں غیر یقینی صورتحال سے محفوظ رکھنے اور مارکیٹ میں استحکام لانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
نئی حکمت عملی اور نیپرا کے نفاذ کا طریقہ کار
وزارت پاور کے ترجمان نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے ایندھن کے اخراجات کے لیے ایک نئی آگے دیکھنے والی مشینری متعارف کرائی ہے۔ اس نئے نظام کو کامیابی سے نافذ کرنے کے لیے منظور ہوتے ہی وزارت پاور نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) کو پالیسی گائیڈ لائنز جاری کرے گی۔ اس عمل کا مقصد ایندھن کے اخراجات کو تین ماہ کے لیے مستحکم رکھنا ہے تاکہ صارفین کو اچانک ہونے والے بلوں میں شدید اضافے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔Also readبلوول بھٹو زرداری نے جمہوری نظام میں اصلاحات اور شمولیتی-dialogue کا مطالبہ کیا
مارچ 2024 سے نرخوں میں کمی اور بین الاقوامی اثرات
حکومت کے کامیاب اقتصادی اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے ترجمان نے اشارہ دیا کہ جب مارچ 2024 میں حکومت نے تحریک سنبھالی تھی تو اوسط قومی بجلی کا ریٹ فی یونٹ 53.04 روپے تھا۔ تاہم، مارچ 2026 تک یہ ریٹ 8.76 روپے کمی کے بعد گھٹ کر 44.28 روپے فی یونٹ ہو گیا ہے۔ اس اسی مدت میں صنعتی بجلی کا ریٹ 62.99 روپے سے گھٹ کر 44.50 روپے فی یونٹ ہو گیا، جس میں فی یونٹ 18.49 روپے کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
بین الاقوامی سطح پر ایران اور امریکہ کے تنازعے کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس باوجود، اپریل سے ستمبر 2026 کے درمیان صارفین کو فی یونٹ 6 سے 7 روپے کے اضافی بوجھ سے بچایا گیا۔ ان چھ ماہ کے دوران اوسطاً ایندھن اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں ہونے والا کل اضافہ صرف 2.38 روپے فی یونٹ رہا، جو کہ عالمی رجحان کے مقابلے میں قابل قدر ہے۔
سردیوں میں حرارتی بجلی کا بڑھتا ہوا انحصار
سردیوں کے موسم میں ہائیڈرو پاور کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے حرارتی بجلی پر انحصار بڑھ جاتا ہے۔ بعض سردیوں کے مہینوں میں حرارتی ایندھن بجلی کی پیداوار کا 80 فیصد سے زائد حصہ تشکیل دیتا ہے۔ اس قدرتی رکاوٹ کے باوجود، تین ماہ کے نئے ایڈجسٹمنٹ میکانزم کا مقصد صارفین کو قیمتوں میں اضافے سے بچا کر مالی سکون فراہم کرنا ہے۔
صارفین کے لیے طویل مدتی فائدے اور مستقبل کا منظر
نیا تجویز کردہ تین ماہہ ایڈجسٹمنٹ میکانزم صارفین کو اچانک بلوں میں ہونے والے اضافے سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ بجلی کی قیمتوں میں طویل مدتی استحکام کو یقینی بنانے کی حکومت کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس نفاذ کے بعد صارفین کو اگلے تین ماہ کے لیے بجلی کے بلوں میں متوقع تبدیلیوں کا واضح پیش گوئی ممکن ہوگی۔
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