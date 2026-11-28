برمنگھم ایئرپورٹ پر زبردستی شادی کی کوشش کرنے والے تینوں افراد کی گرفتاری
ویسٹ مڈلینڈز پولیس نے برمنگھم ایئرپورٹ پر تین افراد کو حراست میں لیا جو زبردستی شادی کے جرم میں مجرم ٹھے۔ یہ کیس برطانیہ میں اپنی نوعیت کا پہلا ہے۔
ویسٹ مڈلینڈز پولیس نے برطانیہ میں زبردستی شادی کے سنگین جرم میں ملوث تین افراد کو برمنگھم ایئرپورٹ پر گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ واقعہ 7 نومبر 2024 کو پیش آیا جب تینوں مشتبہ افراد کو برطانیہ سے پاکستان لے جانے کی کوشش کے دوران حراست میں لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے جاری کردہ اعلانیے کے مطابق، اس مقدمے میں ایک نوجوان خاتون کو ذہنی اور دیگر کمزوریوں کی بنیاد پر شادی کی رضامندی دینے کی قانونی صلاحیت نہیں تھی۔ یہ کیس برطانیہ میں اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ قرار دیا جا رہا ہے جہاں متاثرہ خاتون کی رضامندی دینے کی قانونی حیثیت کی عدم موجودگی کی بنیاد پر زبردستی شادی کے جرم میں سزا کا امکان ہے۔
واقعات کا تفصیلی جائزہ اور گرفتاری
تفتیشی رپورٹس کے مطابق، برمنگھم سے تعلق رکھنے والے 55 سالہ محمد بشیر، 55 سالہ خاتون بی، اور 38 سالہ مبین اختر نے 2024 کے موسم خزاں میں ایک انتہائی کمزور اور غیر محفوظ نوجوان خاتون کا فائدہ اٹھایا۔ ان تینوں افراد نے اس خاتون کو برطانیہ سے پاکستان لے جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں ان کی شادی کی جا سکے۔ پولیس کو نومبر 2024 کے آغاز میں اس خاتون کے استحصال کی اطلاع ملنے پر فوری تحقیقات کا حکم صادر کیا گیا۔ تفتیش کاروں کو معلومات ملیں کہ ملزمان چند روز کے اندر برطانیہ واپس آ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر 7 نومبر 2024 کو برمنگھم ایئرپورٹ پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔Also readامریکہ اور ایران کے درمیان سمندری کشیدگی میں اضافہ، حرمز کی خلیج میں بحری بلاک بیڈ کو توڑنے کی کوشش ناکام
متاثرہ خاتون کی قانونی حیثیت اور تحقیقات
ویسٹ مڈلینڈز پولیس کی تفتیشی ٹیم کی ڈپٹی سینئر افسر منڈی ماہل نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران یہ واضح ہو گیا تھا کہ تینوں افراد نے ایک ایسی خاتون کا استحصال کیا ہے جس کے پاس شادی کے لیے رضامندی دینے کی صلاحیت ہی موجود نہیں تھی۔ منڈی ماہل کے بیان کے مطابق، ابتدائی مراحل سے ہی یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ خاتون استحصال کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شخص کو اس کی رضامندی کے بغیر شادی پر مجبور کرنا شدید بدسلوکی اور جبر کے مترادف ہے۔ پولیس کی ترجیح خاتون کی فوری حفاظت اور ان کی فلاح و بہبود کو دی گئی تاکہ وہ اس انتہائی ناگہانی اور پرخطر صورتحال سے محفوظ رہ سکیں۔
ملزمان کی پوزیشن اور عدالتی کارروائی
گرفتاری کے بعد پولیس کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں تینوں ملزمین نے دعویٰ کیا کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان سے ایک خاتون کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ تاہم، ویسٹ مڈلینڈز پولیس کے مطابق یہ دلیل قابل قبول نہیں تھی کیونکہ خاتون کی کمزوری اور غیر محفوظ حالت واضح تھی۔ برمنگھم کراؤن کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے بعد عدالت نے 55 سالہ محمد بشیر، 55 سالہ خاتون بی، اور 38 سالہ مبین اختر کو جرم کا مرتکب قرار دیا ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق تینوں کو سزا بعد کی تاریخ میں سنائی جائے گی، جو کہ اس کیس کی قانونی عملدرآمد کی اہم مرحلہ ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور پولیس کا عہد
پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے عوام کو یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس ایسے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف مسلسل کارروائی جاری رکھے گی۔ یہ کیس برطانیہ میں زبردستی شادی کے خلاف قوانین کے نفاذ میں ایک کلیدی مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر ان افراد کے خلاف جن کا ہدف وہ خواتین ہوتی ہیں جو ذہنی یا جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے اپنی مرضی کا اظہار کرنے میں قاصر ہوتی ہیں۔ ویسٹ مڈلینڈز پولیس کا مؤقف ہے کہ ایسے کیسز میں ملزمان کو قانونی سزا دینا نہ صرف متاثرہ خاتون کے لیے انصاف ہے بلکہ معاشرے میں اس قسم کے جرائم کے روک تھام کا بھی ایک مؤثر طریقہ ہے۔
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