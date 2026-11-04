برٹش کولمبیا میں ریچھ کے مبینہ حملے میں ماں اور بیٹی کی ہلاکت
کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں ریچھ کے مبینہ حملے میں ماں اور بیٹی کی ہلاکت سے علاقے میں جنگلی حیات اور انسانی سلامتی سے متعلق تشویش بڑھ گئی ہے۔ حکام جنگل میں ریچھوں کی تلاش کر رہے ہیں۔
کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں ریچھ کے مبینہ حملے میں ماں اور بیٹی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 48 سالہ جینیفر بالکارس اور ان کی 20 سالہ بیٹی سیلا ریڈ ہفتے کے روز بیلا کولا کے علاقے میں واقع اسنوکا ویسٹ ٹریل پر ہائیکنگ کے لیے گئی تھیں۔ دونوں کی لاشیں الگ الگ دنوں میں برآمد ہوئیں، جس کے بعد علاقے میں ریچھ کے حملے کا معاملہ سنجیدہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔
یہ ٹریل جینیفر بالکارس کے گھر سے محض چند منٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ دونوں خواتین کی گمشدگی کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب جینیفر بالکارس ایک طے شدہ آن لائن ملاقات میں شریک نہ ہوئیں۔ اس کے بعد دونوں کی تلاش شروع کی گئی۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
ریچھ کے حملے میں ماں اور بیٹی کی ہلاکت کی تفصیل
تلاش کے دوران پیر کو جینیفر بالکارس کی لاش ملی، جبکہ ان کی بیٹی سیلا ریڈ کی لاش منگل کو برآمد کی گئی۔ دونوں اموات کو ریچھ کے مبینہ حملے سے جوڑا جا رہا ہے۔
جینیفر بالکارس کے بھائی کے مطابق وہ چار بچوں کی ماں اور دادی بھی تھیں۔ خاندان کے ایک فرد کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس واقعے نے ایک بڑے خاندان کو گہرے صدمے سے دوچار کیا ہے۔ ان کے گھر اور ٹریل کی قربت نے علاقے کے رہائشیوں میں بھی تشویش پیدا کی ہے۔
برٹش کولمبیا کے حکام کا موقف اور شواہد
برٹش کولمبیا کے تحفظِ جنگلی حیات کے ادارے کے اہلکار جیف ٹائر کے مطابق جائے وقوعہ سے ملنے والے شواہد ریچھ کے حملے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ تاہم ان کے بیان کے مطابق ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حملہ آور ایک ہی ریچھ تھا یا ایک سے زیادہ ریچھ اس میں ملوث تھے۔
جیف ٹائر کی جانب سے دیا گیا یہ موقف واضح کرتا ہے کہ شواہد کی تفصیلی جانچ ابھی جاری ہے۔ حملے کی نوعیت اور تعداد کا تعین کیے بغیر کسی حتمی نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں، اس لیے اس معاملے میں احتیاط برتی جا رہی ہے۔
ریچھوں کی تلاش اور عوامی تحفظ کے اقدامات
جنگل میں ریچھوں کی تلاش کے آپریشن میں مصروف حکام نے بتایا کہ پکڑے جانے والے جانوروں کا معائنہ کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق معائنے کے بعد ہی یہ طے ہو گا کہ کون سا جانور حملے میں ملوث تھا۔
حکام نے واضح کیا ہے کہ اگر کسی ریچھ کا حملے میں ملوث ہونا ثابت ہو گیا تو عوامی تحفظ کے پیش نظر اسے ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس اعلان کا مقصد علاقے میں رہنے والے افراد اور ہائیکنگ کے لیے آنے والوں کی حفاظت یقینی بنانا ہے۔ اس سے قبل ہائیکنگ کے راستوں پر جانے والے افراد کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ علاقہ جنگلی حیات کا مسکن ہے۔
واقعے نے بیلا کولا کے علاقے میں جنگلی حیات اور انسانی سلامتی سے متعلق تشویش بڑھا دی ہے۔ جینیفر بالکارس اور سیلا ریڈ کی ہلاکت کے بعد مقامی سطح پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ فی الحال متعلقہ اداروں کی جانب سے تلاش اور معائنے کا عمل جاری ہے۔
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