برٹنی سپیئرز پر شراب کے نشے میں گاڑی چلانے کا مقدمہ

امریکی گلوکارہ برٹنی سپیئرز پر کیلیفورنیا میں شراب یا منشیات کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے گرفتار کیے جانے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
امریکی پاپ گلوکارہ برٹنی سپیئرز پر مارچ 2026 میں شراب یا منشیات کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے گرفتار کیے جانے کے دو ماہ بعد، کیلیفورنیا کے قانون کی دفعہ 23152 کے تحت معمولی جرم کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹوں کے مطابق، کورٹ دستاویزات جمعرات 30 اپریل کو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ 44 سالہ پاپ اسٹار پر کیلیفورنیا وہیکل کوڈ کی دفعہ 23152 کے تحت ایک معمولی جرم کا الزام عائد کیا گیا ہے، جو الکحل یا منشیات کے اثر میں گاڑی چلانے سے متعلق ہے۔ وینچورا کاؤنٹی کے پراسیکیوٹرز نے پیر 4 مئی کو وینچورا کاؤنٹی سوپیرئیر کورٹ میں ان کی پیشی کا شیڈول بنایا ہے۔ تاہم، یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ سپیئرز ذاتی طور پر پیش ہوں گی یا نہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر ری ہیبلیٹیشن علاج کروا رہی ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ مقدمہ معمولی جرم کے طور پر درج کیا گیا ہے، اس لیے عدالت میں ان کی ذاتی موجودگی ضروری نہیں ہے، اور ان کے وکیل کارروائی کے دوران ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ مزید رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ سپیئرز کو عام طور پر “ویٹ ریکلِس” کے نام سے جانے جانے والے ایک معاہدے کی پیشکش کی جا سکتی ہے، جو ملزمان کو الکحل یا منشیات سے متعلق لاپرواہی سے گاڑی چلانے کا اعتراف کرنے کی اجازت دیتا ہے، خاص طور پر جب کوئی سابقہ DUI تاریخ نہ ہو یا کوئی سنگین واقعہ شامل نہ ہو۔ یہ معاہدہ مخصوص شرائط کے تحت کیا جاتا ہے۔ گلوکارہ، جو اپنے گانوں “وومنائزیر” اور “ٹاکسک” کے لیے مشہور ہیں، کو 4 مارچ 2026 کو کیلیفورنیا میں ان کے گھر کے قریب لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا، اور ان پر نشے میں ہونے کا شبہ تھا۔ انہیں اسی دن رہا کر دیا گیا تھا۔ برٹنی سپیئرز کی یہ گرفتاری ان کے مداحوں اور میڈیا کے لیے ایک حیران کن واقعہ تھی۔ گزشتہ برسوں میں، سپیئرز اپنی ذاتی زندگی اور صحت کے مسائل کے حوالے سے خبروں میں رہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت میں مداحوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور اب یہ مقدمہ ان کے لیے ایک اور چیلنج ہے۔ اگرچہ مقدمے کی تفصیلات ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ سپیئرز کو قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پراسیکیوٹرز کے پاس مقدمے کو آگے بڑھانے اور جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں۔ سپیئرز کی قانونی ٹیم ان کے دفاع کے لیے پوری کوشش کرے گی اور یہ دیکھنے کے لیے مذاکرات کرے گی کہ کیا کوئی معاہدہ ممکن ہے۔ یہ مقدمہ کیلیفورنیا کی عدالتوں میں ایک اہم کیس بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر اس میں کوئی غیر معمولی قانونی سوالات شامل ہوں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ “ویٹ ریکلِس” معاہدہ سپیئرز کے لیے ایک مناسب حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انہیں جیل جانے سے بچا سکتا ہے اور ان کے کیریئر کو زیادہ نقصان پہنچانے سے روک سکتا ہے۔ تاہم، اس معاہدے میں عام طور پر الکحل کے استعمال کے علاج کے پروگراموں میں شرکت، جرم انے ادا کرنا، اور ڈرائیونگ کے حقوق کی معطلی شامل ہوتی ہے۔ سپیئرز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ معاہدہ ان کے لیے بہترین ہے یا نہیں۔ اس مقدمے کا نتیجہ سپیئرز کی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر انہیں جرم ثابت ہو جاتا ہے، تو انہیں جیل جانے، جرم انہ ادا کرنے، اور ان کے ڈرائیونگ کے حقوق معطل ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے کیریئر اور عوامی تصور کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سپیئرز کے مداح ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ یہ مقدمہ جلد از جلد حل ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ایک بار پھر الکحل اور منشیات کے نشے میں گاڑی چلانے کے خطرات کو اجاگر کرتا ہے اور لوگوں کو ذمہ داری سے گاڑی چلانے کی یاد دلاتا ہے.
