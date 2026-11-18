برڈ پٹ کی جیمز بانڈ 007 کے وِلین بننے کی خواہش: رابرٹ پئٹنسن کے ساتھ
برڈ پٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ رابرٹ پئٹنسن کے مقابلے جیمز بانڈ فلم میں وِلین کا کردار ادا کرنے کا خواہاں ہیں، جو 2026 میں ریلیز ہوگی۔
مشہور اداکار برڈ پٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ رابرٹ پئٹنسن کی قیادت میں بننے والی آنے والی جیمز بانڈ فلم میں منفی کردار (ویِلین) ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب رابرٹ پئٹنسن کو آئیکنک کردار 007 کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ برڈ پٹ نے اس فیصلے کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں یہ آئیڈیا بہت پسند آیا ہے۔
رابرٹ پئٹنسن کی کامیابی اور برڈ پٹ کی حمایت
بریڈ پٹ نے رابرٹ پئٹنسن کے اس کردار کو سنبھالنے کی قابلیت کی تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رابرٹ پئٹنسن کے کیے گئے انتخاب اور ان کی کارکردگی سے متاثر ہیں۔ برڈ پٹ نے واضح طور پر کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ رابرٹ پئٹنسن واقعی اس کردار کے لیے درست انتخاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس آئیڈیا کو پسند کرتے ہیں اور رابرٹ پئٹنسن کے کاموں سے متاثر ہیں۔Also readBatman director backs Pattinson after James Bond casting
2026 کی فلم اور ڈینس ویلنیو کی ہدایتکاری
یہ آنے والی جیمز بانڈ فلم 16 نومبر 2026 کو متوقع ہے، جسے مشہور ہدایت کار ڈینس ویلنیو ہدایت کریں گے۔ اس فلم کی کہانی اسٹیفن نائٹ لکھ رہے ہیں۔ یہ فلم فرینچائز کا بیس وِیں نصب ہوگی اور ڈی این ایل کریگ کی جگہ لے رہی ہے۔ برڈ پٹ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کردار پر توقعات بہت زیادہ ہیں۔
حویئر بآرمڈ کا ماڈل اور اداکار کی تجویز
جب برڈ پٹ سے پوچھا گیا کہ وہ جیمز بانڈ کے مخالف کا کردار ادا کرنے پر غور کریں گے یا نہیں، تو انہوں نے ممکنہ امکان کی خوشامد کی۔ انہوں نے 2012 کی فلم میں حویئر بآرمڈ کی کارکردگی کو ایک مثالی مثال کے طور پر پیش کیا۔ برڈ پٹ نے کہا کہ وہ چیلنج لینے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ ابھی تک کوئی سرکاری اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔
سرکاری تصدیق اور مستقبل کی تیاریاں
برڈ پٹ کے بیانات اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ وہ پروجیکٹ میں شامل ہیں۔ ابھی تک اس فلم کے وِلین کے کردار کے لیے کوئی کاسٹنگ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تجاویز صرف اداکار کی خواہشات کا اظہار ہیں۔ ہالی وڈ میں ابھی تک اس پروجیکٹ کی سرکاری تصدیق باقی ہے۔
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