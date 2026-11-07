برینڈا ولیسن نے 105.9 ڈیسی بل کی آواز سے گینیس ریکارڈ بنایا
برینڈا ولیسن نے 105.9 ڈیسی بل کی آواز سے گینیس ورلڈ ریکارڈ حاصل کیا۔ وہ سب سے بلند آواز والی خاتون اور ٹاؤن کرائر کے طور پر متعارف ہوئیں۔
9 ستمبر کو برینڈا ولیسن نے 105.9 ڈیسی بل کی آواز بلند کر کے دنیا کا نیا گینیس ورلڈ ریکارڈ نام کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ' اوییز' کا نعرہ لگایا جو ان کے پیشے کے لیے اہم تھا۔
اس کوشش کے نتیجے میں برینڈا ولیسن کو دو الگ الگ عالمی ریکارڈز سے نوازا گیا۔ پہلا ریکارڈ 'سب سے بلند آواز والی خاتون ٹاؤن کرائر' کے طور پر ہے اور دوسرا 'خواتین کی کیٹگری میں بلند ترین چیخ' کا ہے۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
آواز کی شدت اور لفظ 'اوییز' کی اہمیت
برینڈا ولیسن نے ریکارڈ بناتے وقت عام طور پر ٹاؤن کرائرز کے استعمال کردہ لفظ 'اوییز' کو بلندا کیا۔ اس لفظ کا مطلب 'سنیے' یا 'توجہ فرمائیے' ہے اور اس کی جڑیں اینگلو نارمن یا قدیم فرانسیسی زبان میں ملتی ہیں۔
آواز کی پیمائش میں 105.9 ڈیسی بل کی شدت نے ثابت کیا کہ برینڈا ولیسن کی آواز عام بات چیت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس عدد کو کسی بھی قسم کی گولائی یا اندازے کے بغیر دقیق طور پر ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔
پیشہ ورانہ تجربہ اور ذاتی مشاہدات
برینڈا ولیسن نے 1987 میں پیٹربورو شہر میں ٹاؤن کرائر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں تھیں۔ اس سال سے لے کر اب تک وہ مسلسل اس شعبے سے منسلک ہیں اور عوامی اعلانات کی خدمات فراہم کر رہی ہیں۔
اپنی کامیابی کے بعد برینڈا ولیسن نے بتایا کہ ان کا ماننا ہے کہ ریکارڈ کی کوشش کے دوران ان کی آواز نے اپنی مکمل ممکنہ حد تک رسائی حاصل نہیں کی۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مستقبل میں اور بھی زیادہ بلندی تک پہنچ سکتی ہیں۔
عالمی سطح پر توجہ اور تاریخی تناظر
اس ریکارڈ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ برینڈا ولیسن نے طویل عرصے سے اس پیشے کو اپنایا ہوا تھا۔ ان کی کامیابی نے ثابت کیا کہ مہارت اور مستقل مزاجی سے انسانی آواز کی حدود کو نئے سرے سے تعین کیا جا سکتا ہے۔
گینیس ورلڈ ریکارڈز کے ذریعے اس دستاویزی ثبوت نے برینڈا ولیسن کی پیشہ ورانہ قابلیت کو تسلیم کیا۔ اب وہ عالمی سطح پر سب سے بلند آواز والی خاتون کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔
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