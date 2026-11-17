برینٹ اور ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان جاری
جنگی خطرات میں کمی اور رسد میں اضافے کی توقعات کی وجہ سے برینٹ اور ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کی عالمی قیمتوں میں واضح گراوٹ دیکھی گئی ہے۔
برینٹ اور ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کی عالمی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے جس کی بنیادی وجہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری تنازع کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جغرافیائی سیاسی خطرات میں کمی کے واضح اشارے ہیں۔ سرمایہ کار اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے راستے تیل کی ترسیل جنگ سے پہلے کی سطح کے قریب بحال ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ عالمی منڈی میں تیل کی رسد بڑھنے کی توقعات نے قیمتوں پر نمایاں دباؤ ڈالا ہوا ہے۔
قیمتوں میں کمی کی تفصیلات اور اعداد و شمار
پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بج کر 45 منٹ پر برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودوں کی قیمت میں 47 سینٹ یعنی 0.49 فیصد کمی دیکھی گئی جس کے بعد یہ قیمت 95.37 ڈالر فی بیرل پر آ گئی۔ اسی دوران امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ یا ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کی قیمت میں 23 سینٹ یعنی 0.26 فیصد کمی واقع ہوئی اور یہ 88.33 ڈالر فی بیرل کی سطح تک گر گئی۔ یہ دونوں اہم معیارات خام تیل کی قیمتیں جمعے کو بھی عالمی منڈی میں کم ہو کر بند ہوئی تھیں جو کہ اس عرصے میں مسلسل گراوٹ کی عکاسی کرتی ہے۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
ریاستہائے متحدہ کی سپلائی کی حکمت عملی
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی حکومت نے اپنے ملک کے اندر مختلف بندرگاہوں کے درمیان ایندھن کی ترسیل میں سہولت فراہم کرنے کے اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد مقامی سطح پر ایندھن کی دستیابی کو یقینی بنانا اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ ان اقدامات نے سپلائی میں اضافے کی توقعات کو مزید مضبوط بنایا ہے جو کہ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں کو نیچے لانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔
مشرقِ وسطیٰ میں تنازع اور سرمایہ کاری کا اثر
سرمایہ کار امریکا اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ کے باعث پیدا ہونے والے خطرات میں کمی کے اشاروں کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تنازع اب نویں ماہ میں داخل ہو چکا ہے جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کشیدگی مسلسل برقرار ہے۔ تاہم، اس عرصے کے دوران قیمتوں میں اتار چڑھاؤ واضح رہا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے برینٹ اور ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کی قیمتوں میں بالترتیب 16 اور 13 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی تھی جو کہ منڈی میں استحکام کی طرف ایک بڑا قدم سمجھا جا رہا ہے۔
آبنائے ہرمز اور یمن کے واقعات کا اثر
آبنائے ہرمز میں ہونے والے واقعات نے بھی مارکیٹ پر اثر انداز ہونے کا سبب بنا جہاں بارودی سرنگوں سے دو آئل ٹینکرز ٹکرا گئے۔ اس کے علاوہ یمن میں فضائی حملے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جن کے تحت حدیدہ ایئرپورٹ اور تعز کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ ان واقعات نے آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کی بحالی اور رسد میں ممکنہ اضافے کی توقعات کو متاثر کیا ہے۔
منڈی میں مستقبل کے امکانات
آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کی بحالی اور رسد میں ممکنہ اضافے کی توقعات نے عالمی منڈی میں قیمتوں کو متاثر کیا ہے۔ سرمایہ کار اب اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ آیا یہ رجحان مستقل رہے گا یا جنگی حالات کے بگڑنے سے قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال سپلائی میں اضافے کی امیدیں قیمتوں کو کم رکھنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔
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