برینٹفورڈ نے ایورٹن کو چار گول سے ہرا کر ٹاپ سیکس میں جگہ بنائی
برینٹفورڈ نے 10 کھلاڑیوں والے ایورٹن کو 4-0 سے شکست دی۔ لویس پوٹر نے دو گول کیے۔ ڈیوڈ مویز کا 593 واں میچ بھاری رہا۔ برینٹفورڈ ٹاپ سیکس میں پہنچ گیا۔
ایک طویل اور متضاد کھیل کے بعد برینٹفورڈ نے ایوارٹن کو 4-0 سے ہرا کر پریمیئر لیگ میں اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ لویس پوٹر نے دو اہم گول کیے اور ٹیم ٹاپ سیکس میں پہنچ گئی۔ ایورٹن کے کپتان جیمز ٹارکوسکی کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا۔ میچ میں ایورٹن کی دفاعی غلطیاں کلیدی تھیں۔
لیوس پوٹر کی شاندار کارکردگی
جیدیون اینتھونی نے باکس میں گیند بھیجی۔ گیند جیرڈ برانٹھوایت پر لگی۔ یہ گیند جوردن پیکفورڈ سے ٹکرا کر نیٹ میں گئی۔ لویس پوٹر کو دوسرا موقع ملا۔ اس کی شوت پھر تعرجی ہوئی۔ یہ گیند تھیرنو بیری سے ٹکرا کر خودی گول بن گئی۔ اس وقت میچ کا اسکور 2-0 تھا۔ برینٹفورڈ نے اچھی کھیل پیش کی۔Also readMahira Khan reflects on her role in Pakistan’s first Netflix series
ٹارکوسکی کی ریڈ کارڈ اور بڑی تبدیلی
ایوارٹن کے کپتان جیمز ٹارکوسکی نے ییور یارمولوک پر سخت چیلنج کیا۔ وی اے آر نے یہ فیصلہ دیکھا۔ ریفری نے ٹارکوسکی کو ریڈ کارڈ دکھایا۔ ایوارٹن 10 کھلاڑیوں کے ساتھ رہ گیا۔ میچ کے نصف سے زیادہ وقت تک ایوارٹن کم تعداد میں تھا۔ ڈیوڈ مویز نے جیک گریلش کو اتارا۔ یہ اس کا پہلا موقع تھا۔
جانیلٹ اور کاروالہو کے شاندار گول
وٹالی جانیلٹ نے لمبی فاصلے سے زبردست شوت مارا۔ یہ گول میچ کو مکمل طور پر بدل دیا۔ دوسرے ہاف میں برینٹفورڈ نے دباؤ بڑھایا۔ فیابیو کاروالہو نے 90 ویں منٹ میں آسان موقع پایا۔ اس نے پوائنٹ بلاک رینج سے گول کیا۔ برینٹفورڈ کی جیت 4-0 سے مکمل ہوئی۔ یہ جیت ٹیم کے لیے بہت اہم تھی۔
ایوارٹن کی مشکلات اور مستقبل کا مسابقت
ڈیوڈ مویز کا یہ 593 واں میچ تھا۔ یہ میچ ان کے لیے یادگار نہ تھا۔ ایوارٹن اب بھی نیچے کی طرف ہے۔ برینٹفورڈ اگلے ہفتے منچسٹر یونائیٹڈ سے کھیلے گا۔ منچسٹر یونائیٹڈ مشکل میں ہے۔ یہ ٹیم اب بھی کمزور ہے۔ برینٹفورڈ کی ٹیم پوری اعتماد کے ساتھ اگلے میچ کی تیاری کر رہی ہے۔
پریمیئر لیگ میں نئی پوزیشنز کا جائزہ
اس جیت کے بعد برینٹفورڈ ٹاپ سیکس میں پہنچ گیا۔ یہ ٹیم کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ بڑی ٹیموں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ایوارٹن کو اب مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ ڈیوڈ مویز کو اپنی ٹیم کو سنبھالنا ہوگا۔ پریمیئر لیگ میں مقابلہ شدید ہے۔ ہر میچ اہم ہے۔
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