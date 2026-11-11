بریکٹ سے ایکشن : برطانوی جنرائل کمار کرتا کارل ہیرس کی تعریف پاکستانی فوجی کی
انگریزی جنرل کارل ہیرس نے لندن میں آرمیسٹس ڈے کے تقاضے پر پاکستانی اور مسلمان سپاہیوں کی تعریف کی، اور ہاؤرڈ ورلڈ وار کے دوران ان کی قربانیوں پر روشنی ڈالی، ساتھ ہی میرنم بندھن پر دستخط بھی کیے۔
برطانیہ کے سینئر جنرل کارل ہیرس نے لندن میں ہونے والی آرمیسٹس ڈے کی تقریب میں پاکستانی اور مسلمان سپاہیوں کی قربانیوں پر تعظم کا اظہار کیا۔ یہ تقریر برطانوی فوج ی پارٹ کا حصہ تھی، جہاں انہوں نے ایڈوارڈ کلینٹ کے ساتھ مل کر ارڈنڈن کی سگنچوایر میں دستخط بھی کیا۔
فل و ځای کی پیشگی تیاری
تقریب کی صبح ماسٹروں اور فوجی افسران کی شمولیت کے ساتھ انعقاد ہوا۔ کارل ہیرس بذات خود ایڈوارڈ و ہڈ وچ مہارت کا حامل تھے۔ ان کا انصرام یہ تھا کہ وہ ڈیوٹی کے دورانیے میں میز پر بیٹھ کر پاکستان کے معروف کاروباری ڈاکٹر طارق شیخ کے ساتھ ارڈنڈن پر دستخط کریں۔ اس ایکشن نے، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان موجود نظامی تعلقات پر دائرہ وسیع کیا۔Also readUK Cold Health Alert: Winter Temps Plunge North West & Midlands
کارل ہیرس نے کہا کہ یہ مطوع دے دیتے ہیں کہ برطانیہ کے سپاہیوں کو کچھ بھی محروم نہیں کیا جائے اور وہ سب سے شکر گزار ہوں۔ اس بات کو نظر انداز نہ کرنے کے لیے یہ حثیت ہے کہ انہیں مزید اقسام کی ملازمتیں داریاں ملیں۔
باورِ اقتدار اور تاریخی طریقے
ڈاکٹر طارق شیخ نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے قدیم وقت سے برطانیہ کے ساتھ اپنی بڑی مشترکہ تاریخی رشتے کے ساتھ جہانگیر سے بانٹ دیا ہے۔ انہوں نے پاکستانی برادری اور فوجی قیادت کے تعلقات پر اشارہ کیا۔ خاص طور پر جھلم کی وسوسے والے شہروں میں جب تشکیلی برے سے سسٹہ ٹوٹے ہوئے کسی کی اہمیت کی حکمت عملی نظر آی اے۔
انداد میں انہوں نے اگورپیڈ سے ظاہری طور پر تاریخی تعلقات کے ساتھ عہدوں کی واضح منصوبہ بندی کی، جس سے برطانیہ کے سپاہی اور پاکستانی محلے کے رشتہ رہنماؤں کے درمیان سیاست کی راہنمائی پر مزید مرکز بن جائے گا۔
مسئلے کے حدود اور مستقبل کے پروجیکٹس
ان کے نتیجے میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ہوان پر زندگی کے اوقات میں دیوار رامے ان کے دعم دوں کو نمایاں کریں گے۔ اس پائل لائسنس کو ہر طی شروع بھیلا جاتا ہے، تاکہ برطانوی فوجی کی سنبھال سکتا ۔کلینٹ فلم وشانبہ زن تین سالوں میں سرکار کے منتقلی میں معاشرتی رشتہ کر رہا ہے۔
پڑھنے والوں کو ہو سکے گا کہ وہ بہترین حصہ دیکھیں کہ یہ اشعاہ عبرت پر توجہ دے اس کی برکات کے ساتھ۔ براہ کرم مہربانی کرکے مزید اطلاع حاصل کریں۔
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