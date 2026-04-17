بشریٰ بی بی کی آنکھ کا آپریشن، اڈیالہ جیل واپسی

سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی آنکھ کے کامیاب آپریشن کے بعد انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ان کی صحت اور علاج پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو راولپنڈی میں آنکھ کے کامیاب آپریشن کے بعد اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق، وہ ایک رات کے اسپتال میں قیام کے بعد اور پوسٹ آپریٹو طریقہ کار مکمل ہونے پر واپس جیل منتقل کی گئی ہیں۔ یہ پیش رفت ان کی صحت کے حوالے سے ان کی جماعت کی جانب سے مسلسل اٹھائے جانے والے خدشات کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔
جیل انتظامیہ نے بتایا کہ بشریٰ بی بی نے اپنی دائیں آنکھ میں بینائی کی خرابی کی شکایت کی تھی، جس پر فوری طور پر ماہر امراض چشم سے طبی معائنہ کرایا گیا۔ تفصیلی جانچ کے بعد، ڈاکٹروں نے دائیں آنکھ میں ریٹینل ڈیٹچمنٹ (پرده چشم کا اترنا) کی تشخیص کی، جس کے لیے سرجری کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد انہیں جمعرات کی شام ایک نجی طبی مرکز منتقل کیا گیا، جہاں آپریشن سے قبل مطلوبہ ٹیسٹ اور معائنے کیے گئے۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کے مطابق، طبی ماہرین نے ریٹینل ڈیٹچمنٹ کی تصدیق کی، جو کہ ایک ایسی حالت ہے جو بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں بینائی کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہے۔
طبی مشورے پر، سرجری کی سفارش کی گئی اور اسے کامیابی سے انجام دیا گیا۔ آپریشن پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور ماہرین کے پینل نے کیا۔ حکام نے تصدیق کی کہ بشریٰ بی بی نے سرجری سے قبل اس کے لیے رضامندی دی تھی۔ آپریشن کے بعد، وہ ایک رات کے لیے اسپتال میں زیر نگرانی رہیں اور پھر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ جیل حکام نے مزید بتایا کہ پوسٹ آپریٹو معائنے مکمل ہو چکے ہیں اور اڈیالہ جیل میں قید کے دوران ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق فالو اپ علاج جاری رہے گا۔
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے بار بار تشویش کا اظہار کیا ہے اور بروقت تشخیص اور مناسب طبی نگہداشت کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ انہیں ان کی اسپتال منتقلی کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا اور وہ ان کے علاج کے بارے میں مزید اپ ڈیٹس کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان دونوں کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جانی چاہیے اور جہاں ضروری ہو، انہیں طبی علاج کے لیے منتقل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ایسی رسائی کو قانون کے مطابق بنیادی حق قرار دیا اور کہا کہ ان کی صحت کی حالت عوام کے لیے تشویش کا باعث ہے۔
سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر گردش کرنے والی ابتدائی رپورٹس میں 28 مارچ کی ایک طبی دستاویز کا حوالہ دیا گیا تھا، جس کے مطابق وہ کئی دنوں سے دائیں آنکھ میں دھندلا پن اور ایک سیاہ نقطہ، سر درد اور چمک محسوس کر رہی تھیں۔ اس دستاویز کی صداقت کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ، پی ٹی آئی کے بیانات میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی تشخیص پوسٹیرئر وائٹرس ڈیٹچمنٹ (PVD) کے ساتھ ساتھ مایوپیا اور ایسٹگمیٹزم کی ہوئی ہے، اور صورتحال کو بہت تشویشناک قرار دیا گیا ہے۔
جیل واپس جانے کے بعد، بشریٰ بی بی نے اڈیالہ جیل میں اپنی بیٹیوں اور بہن سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات خصوصی انتظامات کے تحت ایک گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ یہ ملاقات ان کی آنکھ کے آپریشن کی تصدیق کے فوراً بعد ہوئی، اور خاندان کے افراد علاج اور نگہداشت کے سلسلے میں اسلام آباد پہنچے تھے۔ ان کی بہن مریم ریاض وٹو نے پہلے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ بشریٰ بی بی ایک اہم سرجری سے گزر رہی ہیں اور دعاؤں کی درخواست کی تھی، لیکن مزید طبی تفصیلات نہیں بتائیں۔
بشریٰ بی بی فی الحال £190 ملین کرپشن کیس میں سات سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں، جبکہ انہیں توشہ خانہ کیس 2 میں 17 سال کی الگ سزا بھی سنائی گئی ہے، جو سعودی ولی عہد کے 2021 کے دورہ کے دوران تحفے میں ملے زیورات کے سیٹ کی خریداری سے متعلق ہے۔ ان کی نظر بندی کے حالات کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر بھی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں، اقوام متحدہ کے ایک ماہر نے خبردار کیا تھا کہ انہیں ایسی صورتحال میں قید کیا جا رہا ہے جو ان کی جسمانی اور ذہنی سالمیت کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔
اسی ریپورٹر نے عمران خان کی نظر بندی کے حالات کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا تھا اور پاکستانی حکام پر زور دیا تھا کہ وہ قیدیوں کے ساتھ سلوک کے بین الاقوامی معیارات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ابتدائی رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عمران خان نے خود پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایک آنکھ کا طریقہ کار کروایا تھا، جو خاندان کے افراد میں قید کے دوران مسلسل طبی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔
