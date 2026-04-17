بشریٰ بی بی کی صحت تشویشناک، اسپتال منتقلی کا دعویٰ، اپوزیشن کا پنجاب حکومت پر شدید تنقید

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے بشریٰ بی بی کی صحت اور ہسپتال منتقلی کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع اللہ جان نے پنجاب حکومت پر غفلت اور سیاسی انتقام کا الزام لگایا ہے۔
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی ) بیرسٹر گوہر علی خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بشریٰ بی بی ، جو کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ ہیں، کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر جاری کردہ ایک پیغام میں اس خبر کی تصدیق کا مطالبہ کیا اور بشریٰ بی بی کی صحت اور ان کے علاج کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرنے کی استدعا کی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے خاص طور پر اس امر پر زور دیا کہ بشریٰ بی بی کی صحت کی صورتحال کو واضح کیا جائے اور ان کے علاج کے متعلق حقائق سامنے لائے جائیں۔
اس کے ساتھ ہی، انہوں نے بشریٰ بی بی کی فیملی کی جانب سے ان سے ملاقات کی درخواست کی اور اسے ایک بنیادی انسانی حق قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس موقع پر بانی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، کی فیملی ممبران سے ملاقات کی صورتحال کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ وہ بھی ان کی ملاقات کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ قیدیوں کو ان کے عزیز و اقارب سے ملاقات کی اجازت دینا ایک آئینی اور انسانی حق ہے جس کی پاسداری ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب، وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی، شفیع اللہ جان، نے بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بشریٰ بی بی کی صحت کے بارے میں آنے والی خبریں نہایت تشویشناک ہیں۔ انہوں نے پنجاب حکومت کے رویے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بشریٰ بی بی کی صحت اور ان کی مبینہ ہسپتال منتقلی کے معاملے پر پنجاب حکومت کی جانب سے دکھائی جانے والی غفلت اور خاموشی نہایت افسوسناک ہے۔ شفیع اللہ جان نے دعویٰ کیا کہ پنجاب حکومت عمران خان اور بشریٰ بی بی کی صحت کے معاملات میں مسلسل غفلت برت رہی ہے اور بشریٰ بی بی کو بنیادی طبی سہولیات سے محروم رکھنا آئین اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ شفیع اللہ جان نے مزید کہا کہ بشریٰ بی بی ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں اور پنجاب حکومت کا ان کے ساتھ سیاسی انتقام پر مبنی رویہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے وفاقی اور پنجاب حکومتوں کے ہتھکنڈے پہلے بھی ناکام رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ناکام ہوں گے۔ ان کے مطابق، عمران خان کو کمزور کرنا بغیر مینڈیٹ والی وفاقی اور پنجاب حکومتوں کا ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔
بشریٰ بی بی پی ٹی آئی عمران خان پنجاب حکومت انسانی حقوق