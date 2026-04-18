بشریٰ بی بی کی صحت اور قانونی رسائی: وکلاء نے فوری عدالتی فیصلے کی استدعا کردی

190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سزا یافتہ بشریٰ بی بی کی آنکھ کے آپریشن کے بعد ان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کی ہے، جس میں سزا معطلی پر فوری فیصلے اور وکلاء و فیملی کی رسائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی صحت اور ان کی قانونی رسائی سے متعلق معاملات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔
گزشتہ روز آنکھ کے آپریشن کے بعد نجی اسپتال سے واپس اڈیالہ جیل منتقل کیے جانے والی بشریٰ بی بی کے وکلاء نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں ان کی سزا معطلی کی درخواست پر جلد فیصلے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔
پی ٹی آئی کے وکلاء، جن میں بیرسٹر سلمان صفدر نمایاں ہیں، نے میڈیکل ایمرجنسی کے تناظر میں یہ نئی درخواست دائر کی ہے اور عدالت سے استدعا کی ہے کہ بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر فوری کارروائی کی جائے تاکہ انہیں جلد از جلد انصاف مل سکے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی آنکھ کی سرجری پنڈی کے الشفا آئی اسپتال میں انجام پائی، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ سرجری سے قبل ان کے کسی فیملی ممبر کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔
وکلاء کا مؤقف ہے کہ قانونی طور پر یہ ضروری ہے کہ ایسی صورتحال میں فیملی ممبران اور وکلاء کو بروقت آگاہ کیا جائے، کیونکہ بغیر کسی اطلاع کے ہونے والے طبی طریقہ کار سے بشریٰ بی بی کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ فیملی کو سرجری کے بعد اچانک مطلع کیا گیا، جس کے بعد وہ جیل میں ان سے ملاقات کے لیے پہنچے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے مطابق، بشریٰ بی بی کی فیملی نے جیل میں ان سے ملاقات کے بعد صورتحال کو انتہائی تشویشناک پایا۔ انہوں نے دیکھا کہ بشریٰ بی بی کو کالی عینک لگائی ہوئی تھی اور ان کی میڈیکل کنڈیشن سنگین نوعیت کی نظر آ رہی تھی۔ عدالت عالیہ سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ چونکہ اب تک ڈاکٹروں یا جیل حکام کی جانب سے ان کی صحت کے بارے میں کوئی بھی تفصیلی معلومات فراہم نہیں کی گئیں، اور بشریٰ بی بی ایک خاتون ہیں جن کی سزا سات سال ہے جو کم سزا کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے ان کے معاملے کو فوری طور پر سنا جائے۔
بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے مؤقف کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیل حکام نے ان کے لیے عدالتی حکم کے باوجود بشریٰ بی بی تک رسائی ممکن نہیں بنائی۔ انہوں نے عدالت سے 15 مئی 2025 سے زیر التوا بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر جلد از جلد فیصلہ کرنے اور ساتھ ہی ساتھ بشریٰ بی بی تک ان کے فیملی ممبران اور وکلاء کو رسائی فراہم کرنے کی استدعا کی ہے۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بشریٰ بی بی کی آنکھ کا آپریشن ایک نجی اسپتال میں کیا گیا تھا اور انہیں آپریشن کے بعد واپس جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ جیل ذرائع نے بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی نے اپنی دائیں آنکھ کی بینائی میں شدید متاثر ہونے کی شکایت کی تھی، جس پر جیل انتظامیہ نے فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ماہرین چشم سے ان کا معائنہ کرایا۔
مزید تفصیلات کے مطابق، سرجری سے قبل تمام ضروری ٹیسٹ اور طبی معائنے مکمل کیے گئے، اور پھر مریضہ کی مکمل رضامندی سے پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور ان کے پینل نے آنکھ کا آپریشن کیا۔ سرجری کے بعد، ایک رات اسپتال میں قیام کے بعد، بشریٰ بی بی کو مطمئن حالت میں ڈسچارج کر کے جیل واپس بھیج دیا گیا۔
یاد رہے کہ 17 جنوری 2025 کو احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو 14 سال قید بامشقت اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ اس کیس میں عدالت نے عمران خان پر 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا تھا، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسی طرح، بشریٰ بی بی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں انہیں مزید 3 ماہ قید کی سزا دی گئی تھی۔
یہ تمام قانونی اور طبی معاملات بشریٰ بی بی کی مجموعی صورتحال کو پیچیدہ بنا رہے ہیں، جس کے پیش نظر ان کے وکلاء نے جلد از جلد عدالتی کارروائی کی اپیل کی ہے۔
حکومت سندھ نے نقل کرنے والے طلباء اور اس عمل میں ملوث عملے کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب، خلیج میں امن کے لیے حکومتی سفارتکاری کو قابل تحسین قرار دیا گیا ہے، تاہم عوامی مسائل کو سنگین چیلنج قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حافظ نعیم الرحمان نے بیان کیا ہے۔
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
یہ گاڑی سورج کی روشنی سے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہےسائیون نامی الیکٹرک سولر گاڑی سنگل چارج پر 190 میل کا فاصلہ طے کرسکتی ہے۔
Read more »
190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل، چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 22 رہنماؤں کیخلاف تحقیقات تیز190 ملین پاؤنڈز کی غیر قانی منتقلی کے اسکینڈل میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ DailyJang
Read more »
Nvidia overtakes Apple as world's most valuable companyThe stock has surged nearly 190% so far this year as the boom in generative AI
Read more »
ڈیویلیئرز نے کوہلی کی ناقص کارکردگی کی وجہ بتا دیویرات کوہلی نے بارڈر-گواسکر سیریز میں نو اننگز میں محض 190 رنز اسکور کیے
Read more »
Pakistan's economy is improving with every passing day: Atta TararThe 190 million pounds scandal has exposed the PTI
Read more »
190 ملین پاؤنڈ کیس: عمران خان، بشری بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرراسلام آباد ہائیکورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا
Read more »