بشریٰ بی بی کی صحت تسلی بخش، ڈاکٹروں کا معائنہ کے بعد اعلان

سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کی آنکھ کی حالت کے حوالے سے تازہ ترین خبر، اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ اور ڈاکٹروں کی رپورٹ۔
بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے، جس میں ڈاکٹروں نے ان کی آنکھ کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کو 17 اپریل کو دائیں آنکھ میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص ہوئی تھی۔ اس کے بعد الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال میں ان کا آپریشن کیا گیا تھا۔ آج میڈیکل ٹیم نے اڈیالہ جیل میں پہنچ کر بشریٰ بی بی کی آنکھ کا دوبارہ معائنہ کیا اور ابتدائی جائزہ کے بعد صورتحال کو تسلی بخش بتایا۔ ڈاکٹروں نے سابق خاتون اول کو مکمل افاقہ کے لیے احتیاطی تدابیر جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ معائنہ کرنے والی میڈیکل ٹیم میں الشفا آئی ٹرسٹ کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر ندیم قریشی اور پمز کے ڈاکٹر عارف شامل تھے۔ اڈیالہ جیل اسپتال کے طبی عملے نے بھی ٹیم کو مکمل تعاون فراہم کیا۔ ڈاکٹرز نے بشریٰ بی بی کی صحت پر گہری نگاہ رکھی اور تمام طبی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ معائنہ کے بعد میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہوگئی۔ ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی کی صحت میں مسلسل بہتری دیکھی جا رہی ہے اور وہ ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کر رہی ہیں۔ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ایک سنگین بیماری ہے جس میں فوری طبی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال میں آپریشن کے بعد بشریٰ بی بی کی دیکھ بھال کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، ملک میں دیگر خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ دالبندین میں ایک مکان پر دستی بم حملے میں پانچ مزدور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ مزدور پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حملے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے اور پولیس اس واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے النینو کے فعال ہونے کے قوی امکانات ظاہر کیے ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ گرمی کی شدت بڑھنے کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ اگلے چند دنوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔
بشریٰ بی بی ریٹینل ڈیٹیچمنٹ الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال اڈیالہ جیل صحت ڈاکٹر ندیم قریشی ڈاکٹر عارف پمز دستی بم حملہ دالبندین النینو ہیٹ ویو محکمہ موسمیات