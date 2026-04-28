بشریٰ بی بی کی صحت تسلی بخش، ڈاکٹروں کا معائنہ کے بعد اعلان

📆28/04/2026 2:55 pm
بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے، جس میں ڈاکٹروں نے ان کی آنکھ کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کو 17 اپریل کو دائیں آنکھ میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص ہوئی تھی۔ اس کے بعد الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال میں ان کا آپریشن کیا گیا تھا۔ آج میڈیکل ٹیم نے اڈیالہ جیل میں پہنچ کر بشریٰ بی بی کی آنکھ کا دوبارہ معائنہ کیا اور ابتدائی جائزہ کے بعد صورتحال کو تسلی بخش بتایا۔ ڈاکٹروں نے سابق خاتون اول کو مکمل افاقہ کے لیے احتیاطی تدابیر جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ معائنہ کرنے والی میڈیکل ٹیم میں الشفا آئی ٹرسٹ کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر ندیم قریشی اور پمز کے ڈاکٹر عارف شامل تھے۔ اڈیالہ جیل اسپتال کے طبی عملے نے بھی ٹیم کو مکمل تعاون فراہم کیا۔ ڈاکٹرز نے بشریٰ بی بی کی صحت پر گہری نگاہ رکھی اور تمام طبی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ معائنہ کے بعد میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہوگئی۔ ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی کی صحت میں مسلسل بہتری دیکھی جا رہی ہے اور وہ ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کر رہی ہیں۔ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ایک سنگین بیماری ہے جس میں فوری طبی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ الشفا آئی ٹرسٹ اسپتال میں آپریشن کے بعد بشریٰ بی بی کی دیکھ بھال کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، ملک میں دیگر خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ دالبندین میں ایک مکان پر دستی بم حملے میں پانچ مزدور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ مزدور پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حملے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے اور پولیس اس واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے النینو کے فعال ہونے کے قوی امکانات ظاہر کیے ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ گرمی کی شدت بڑھنے کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ اگلے چند دنوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی خبروں اور حالات حاضرہ کی ویب سائٹ ہے، جو عوام کو بروقت اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع ہونے والے تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ ہمیشہ سچائی اور غیر جانبداری کے ساتھ خبریں پیش کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ ہمارا مقصد قارئین کو باخبر رکھنا اور انہیں ملک اور دنیا میں ہونے والی اہم پیش رفت سے آگاہ کرنا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی ٹیم مسلسل کام کر رہی ہے تاکہ عوام کو تازہ ترین خبریں فراہم کی جا سکیں.

