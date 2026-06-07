بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم سے ملاقات کی

پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات آج ہونے والی ہے اور اس کے دوران بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔
اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات آج ہونے والی ہے اور اس کے دوران بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ یہ فیصلہ پارٹی کے اجلاس کے بعد کیا گیا ہے جس کی صدارت بلاول بھٹو زرداری نے کی تھی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے ڈائیلاگ اور مذاکرات کے راستے اختیار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم سے قبل صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ صدر مملکت نے معاملات کو سیاسی مذاکرات اور افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کی آئندہ سیاسی حکمت عملی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ یہ فیصلہ اعلیٰ سطح کی مشاورت کے بعد کیا گیا ہے جس کے بعد آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ طاقت کے استعمال سے معاملات حل نہیں ہوں گے، پارٹی چیئرمین وزیر اعظم سے قبل صدر مملکت سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعہ کیا گیا ہے.
اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات آج ہونے والی ہے اور اس کے دوران بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ یہ فیصلہ پارٹی کے اجلاس کے بعد کیا گیا ہے جس کی صدارت بلاول بھٹو زرداری نے کی تھی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے ڈائیلاگ اور مذاکرات کے راستے اختیار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم سے قبل صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ صدر مملکت نے معاملات کو سیاسی مذاکرات اور افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کی آئندہ سیاسی حکمت عملی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ یہ فیصلہ اعلیٰ سطح کی مشاورت کے بعد کیا گیا ہے جس کے بعد آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ طاقت کے استعمال سے معاملات حل نہیں ہوں گے، پارٹی چیئرمین وزیر اعظم سے قبل صدر مملکت سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعہ کیا گیا ہے
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