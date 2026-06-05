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بلاول بھٹو زرداری کا ننھے یوٹیوبر شیراز سے ملاقات

پاکستان News

بلاول بھٹو زرداری کا ننھے یوٹیوبر شیراز سے ملاقات
بلاول بھٹو زرداریشیراز یوٹیوبرگلگت بلتستان
📆05/06/2026 6:51 am
📰ExpressNewsPK
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پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان کی دورے کے دوران معروف ننھے یوٹیوبر شیراز اور اس کی بہن مسکان سے ملاقات کی۔ بلاول نے شیراز کے سماجی کاموں کی تعریف کی اور عوامی خدمت پر زور دیا۔

پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے معروف ننھے یوٹیوبر شیراز اور اس کی بہن مسکان سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات انتخابات ی مہم کے دوران گلگت بلتستان میں ہوئی۔ بلاول نے شیراز کے سماجی کاموں کی تعریف کی اور کہا کہ وہ شیراز کے بڑے مداح ہیں۔ شیراز پانی کی فراہمی اور اسکول کی تعمیر جیسے عملی کام کر رہے ہیں۔ بلاول نے اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ دے کر کہا کہ وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور اس خطے کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں۔ شیراز سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں.

پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے معروف ننھے یوٹیوبر شیراز اور اس کی بہن مسکان سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات انتخاباتی مہم کے دوران گلگت بلتستان میں ہوئی۔ بلاول نے شیراز کے سماجی کاموں کی تعریف کی اور کہا کہ وہ شیراز کے بڑے مداح ہیں۔ شیراز پانی کی فراہمی اور اسکول کی تعمیر جیسے عملی کام کر رہے ہیں۔ بلاول نے اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ دے کر کہا کہ وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور اس خطے کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں۔ شیراز سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں

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بلاول بھٹو زرداری شیراز یوٹیوبر گلگت بلتستان انتخابات عوامی خدمت

 

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