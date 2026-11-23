بلاول بھٹو زرداری نے گرو نانک دیو جی کے جنم دن پر سکھ برادری کو مبارکباد دی
پی پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گرو نانک دیو جی کے جنم دن پر سکھ برادری کو مبارکباد دی ہے اور ننکانہ صاحب آنے والے یاتریوں کا خیرمقدم کیا ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر کی سکھ برادری کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اس تقریب کے سلسلے میں میڈیا سیل بلاول ہاؤس سے ایک پریس ریلیز جاری کر کے اپنی خیرمقدمی نوٹیفکیشن کو سرکاری شکل دی۔
بلاول بھٹو زرداری کا خیرمقدم اور جی آیاں نوں کا پیغام
بلاول بھٹو زرداری نے دنیا بھر سے ننکانہ صاحب آنے والے سکھ یاتریوں کو 'جی آیاں نوں' کہتے ہوئے ان کا خیرمقدم کیا۔ یہ یاتری بابا گرو نانک دیو جی کی جائے پیدائش پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی تہواروں کے دوران ایسے پیغامات برداشت کرنا ہماری ثقافتی روایت کا حصہ ہے۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
گرو نانک دیو جی کی تعلیمات اور انسانی اقدار
پی پی پی چیئرمین نے بیان میں زور دیا کہ بابا گرو نانک دیو جی کی لازوال تعلیمات محبت، انسان دوستی، مساوات اور خدمتِ خلق کے آفاقی اصولوں پر مبنی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اصول مذہبی حدود سے بالاتر ہو کر پوری انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ انہوں نے اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے یاتریوں کی تکریم کا عہد کیا۔
مذہبی آزادی اور آئینی اصولوں پر زور
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان اپنے متنوع مذہبی اور ثقافتی ورثے پر فخر کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہر شہری کو اپنے عقیدے پر آزادی، وقار اور تحفظ کے ساتھ عمل کرنے کا حق آئینِ پاکستان کا بنیادی اصول ہے۔ یہ قانونی تحفظ تمام شہریوں کے لیے یکساں اہمیت رکھتا ہے۔
پاکستان کا پرامن معاشرے کے لیے عزم
انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تمام شہریوں کی برابری، مذہبی آزادی اور تمام مذاہب کا احترام ایک پُرامن، ہم آہنگ اور ترقی پسند معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے قومی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کے مطابق یہ اقدار معاشرتی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔
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