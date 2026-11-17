بلاول بھٹو کا مطالبہ: نظام کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نظام کو ری سیٹ کرنا ہوگا، یہ سیاسی عمل ہونا چاہیے اور سیاسی انتقام ختم کرنا ضروری ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی پریس کلب میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ موجودہ سیاسی اور معاشی نظام کو بحال کرنے یا ری سیٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے، لیکن یہ عمل لازمی طور پر سیاسی ہونا چاہیے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ نظام خود بخود تباہ نہیں ہوا بلکہ اسے ارادی طور پر تباہ کرایا گیا ہے، جس کے لیے سیاسی انتقام کی روایت کو ختم کرنا اور پارلیمانی اعتماد کو بحال کرنا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔
سیاسی ری سیٹ اور نیب کا کردار
بلاول بھٹو زرداری نے تفصیل سے وضاحت کی کہ اگر نظام تباہ ہوا ہے تو اس کا واحد علاج ری سیٹ ہے، جو کہ غیر سیاسی نہیں بلکہ بالکل سیاسی ہوگا۔ ان کا مؤقف ہے کہ پاکستان میں نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے، اور اس قسم کی پریکٹس کو ختم کرنے کی فوری ضرورت ہے تاکہ سیاسی ماحول کو پاکیزہ اور منصفانہ بنایا جا سکے۔Also readSaudi Delta Energy $30B Gas Deal for Pakistan Infrastructure
آصف زرداری کی کرسی اور فضل الرحمان کا کردار
پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ نے مولانا فضل الرحمان کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم میں جو کردار ادا کیا تھا، تو اس کے بغیر آصف زرداری اس کرسی پر نہیں پہنچتے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اب اگر حکومت مولانا فضل الرحمان پر تنقید کے جواب میں نیب کو ان پر چھوڑ دے، یا ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا جائے، یا اچانک ان کے گھر کی تجاوزات کا نوٹس لیا جائے، تو یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سسٹم کولیپس ہوتا ہے۔
تاریخ کی گواہ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی
بلاول بھٹو زرداری نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے برے معاشی حالات کبھی نہیں دیکھے، جس کی وجہ سے عوام کا گزارہ ممکن نہیں ہو پا رہا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جس تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام بجلی کے بلز سے خوفزدہ ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کا بندوبست کریں یا دو وقت کی روٹی کا، اور اپنے بزرگوں کا علاج کروائیں یا دو وقت کی روٹی کھائیں۔
حکمرانوں کی ذمہ داری اور پارلیمنٹ کا بحران
چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکومت کو تنبیہ کی کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کا بوجھ کم کریں اور ملک میں آنے والے معاشی بحران اور آفت سے خوفزدہ ہوں، کیونکہ پاکستان کا پسماندہ، سفید پوش اور محنت کش طبقہ شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اداروں پر عوام کا اعتماد بحال کرنا ہوگا، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کا پارلیمان پر اعتماد بحال کرے تاکہ اپوزیشن کمیٹیوں میں شامل ہو سکے اور نظام میں فعال حصہ لے سکے۔
سیاست دانوں کا عوام کے مسائل سے دوری
بلاول بھٹو زرداری نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے حکمران اور سیاست دان عوام کے اصل مسائل کو بھول چکے ہیں اور صرف نفرت اور تقسیم کی سیاست میں مصروف ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکمران ہر مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں مگر اصل مسائل پر بات نہیں کرتے، اور اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیب جیسی اداروں کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے۔
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