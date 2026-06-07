بلاول بھٹو زرداری کے زیرِ سرپرستی آزاد جموں و کشمیر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس: مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل کی تکمیل

بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں آزاد جموں و کشمیر کی پارلیمانی پارٹی نے سیاسی بحران پر مذاکراتی راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ فریال تالپور اور دیگر عہدیداروں کے شامل ہونے سے آئندہ حکمتِ عملی، خواتین کے حقوق اور عوامی مشاورت پر توجہ دی گئی۔
بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت آزاد جموں و کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس برائے سیاسی صورتحال اور آئندہ حکمتِ عملیاں منعقد ہوا۔ اس اہم اجتماع میں پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ساتھ پی پی آزاد جموں و کشمیر کے سیاسی امور کی انچارج اور خواتین سیکشن کی مرکزی صدر فریال تالپور بھی موجود رہیں۔ اجلاس کے دوران آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوئی اور یہ واضح ہوا کہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا پارٹی کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے واضح انداز میں کہا کہ پیپلزپارٹی کی بنیاد اصل میں کشمیر کے مسئلے پر رکھی گئی ہے اور اس لیے کشمیری عوام کے مسائل کا حل اولین توجہ کا مرکز ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد تمام سنگین امور کو اسمبلی کے راستے سے سیاسی سطح پر نمٹایا جائے گا۔ اجلاس کے بعد ذرائع نے بتایا کہ رات کے قریب صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ایک اہم ملاقات متوقع ہے۔ اس ملاقات میں آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورت حال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور اعلیٰ سطح کی مشاورت کے بعد آئندہ سیاسی حکمتِ عملی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اس مذاکراتی فریم ورک کے تحت آزاد کشمیر کی آئندہ قانون سازی اور پارلیمانی سرگرمیوں کو ایک مربوط طریقے سے جاری رکھا جائے گا۔ پارٹی کے اراکین نے بھی اپنی تجاویز پیش کیں کہ کس طرح مذاکراتی عمل کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح کشمیر کی عوام کے ساتھ ہم نصیب ہونے والی سماجی اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں کو جلد از جلد عمل میں لایا جائے۔ پارٹی کے اندرونی مذاکرات کے ساتھ ساتھ، فریال تالپور نے خواتین کے حصے کے لیے خصوصی نکات اٹھائے۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم، صحت اور معاشی خودمختاری کے حوالے سے متعدد اقدامات کی تجویز پیش کی اور کہا کہ خواتین کے بغیر کسی بھی سیاسی تبدیلی کو مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ، پارٹی نے اعلان کیا کہ آئندہ ہفتے سے ایک سلسلہ وار عوامی مشاورتی سیشن کا انعقاد کیا جائے گا جس میں کشمیری عوام کو براہِ راست اپنی رائے پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں نمائندے بطور سفیر عوامی شکایات اور تجاویز کو قومی سطح پر لے جائیں گے۔ مجموعی طور پر، یہ اجلاس آزاد کشمیر کی سیاسی سمت کا واضح نقشہ تیار کرنے اور کشمیر کے مستقبل کے لیے ایک پرامن اور مذاکراتی ماحول کے قیام کی جانب ایک اہم قدم تسلیم کیا جا رہا ہے.
بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت آزاد جموں و کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس برائے سیاسی صورتحال اور آئندہ حکمتِ عملیاں منعقد ہوا۔ اس اہم اجتماع میں پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ساتھ پی پی آزاد جموں و کشمیر کے سیاسی امور کی انچارج اور خواتین سیکشن کی مرکزی صدر فریال تالپور بھی موجود رہیں۔ اجلاس کے دوران آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوئی اور یہ واضح ہوا کہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا پارٹی کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے واضح انداز میں کہا کہ پیپلزپارٹی کی بنیاد اصل میں کشمیر کے مسئلے پر رکھی گئی ہے اور اس لیے کشمیری عوام کے مسائل کا حل اولین توجہ کا مرکز ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد تمام سنگین امور کو اسمبلی کے راستے سے سیاسی سطح پر نمٹایا جائے گا۔ اجلاس کے بعد ذرائع نے بتایا کہ رات کے قریب صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ایک اہم ملاقات متوقع ہے۔ اس ملاقات میں آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورت حال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور اعلیٰ سطح کی مشاورت کے بعد آئندہ سیاسی حکمتِ عملی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اس مذاکراتی فریم ورک کے تحت آزاد کشمیر کی آئندہ قانون سازی اور پارلیمانی سرگرمیوں کو ایک مربوط طریقے سے جاری رکھا جائے گا۔ پارٹی کے اراکین نے بھی اپنی تجاویز پیش کیں کہ کس طرح مذاکراتی عمل کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح کشمیر کی عوام کے ساتھ ہم نصیب ہونے والی سماجی اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں کو جلد از جلد عمل میں لایا جائے۔ پارٹی کے اندرونی مذاکرات کے ساتھ ساتھ، فریال تالپور نے خواتین کے حصے کے لیے خصوصی نکات اٹھائے۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم، صحت اور معاشی خودمختاری کے حوالے سے متعدد اقدامات کی تجویز پیش کی اور کہا کہ خواتین کے بغیر کسی بھی سیاسی تبدیلی کو مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ، پارٹی نے اعلان کیا کہ آئندہ ہفتے سے ایک سلسلہ وار عوامی مشاورتی سیشن کا انعقاد کیا جائے گا جس میں کشمیری عوام کو براہِ راست اپنی رائے پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں نمائندے بطور سفیر عوامی شکایات اور تجاویز کو قومی سطح پر لے جائیں گے۔ مجموعی طور پر، یہ اجلاس آزاد کشمیر کی سیاسی سمت کا واضح نقشہ تیار کرنے اور کشمیر کے مستقبل کے لیے ایک پرامن اور مذاکراتی ماحول کے قیام کی جانب ایک اہم قدم تسلیم کیا جا رہا ہے
آزاد جموں و کشمیر بلاول بھٹو زرداری فریال تالپور سیاسی مذاکرات پاکستان پیپلزپارٹی