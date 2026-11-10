بلاول بھٹو کے مطابق سندھ نے 10 لاکھ گھر بنائے، کرپشن کے الزامات مسترد
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سندھ میں 10 لاکھ گھروں کی تکمیل کی تقریب میں وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صرف تین سال میں 10 لاکھ گھر بن کر کرپشن کے الزامات کی تردید کی ہے۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سندھ میں سیلاب متاثرین کیلئے بنائے گئے 10 لاکھ گھر وں کی تکمیل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی تنقید کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سندھ حکومت نے تین سال کے عرصے میں یہ سنگل ریکارڈ قائم کیا ہے، جبکہ دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بلوچستان میں صرف 30 ہزار گھر بنا سکی۔
10 لاکھ گھروں کی تکمیل کا اعلان
بلاول بھٹو زرداری نے کہاکہ سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ ری ہیبیلیٹیشن کے تحت مکمل ہونے والے اس منصوبے نے نہ صرف گھر فراہم کیے بلکہ 10 لاکھ روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کا آغاز قدرتی آفت سے ہوا تھا لیکن اس سے عوام کو معاشی تحفظ بھی ملا اور بیروزگاری کے دور میں یہ ریلیف کا سب سے بڑا ذریعہ بنا۔Also readخودرو پالیسی میں نئے تبدیلیاں: چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں 10 لاکھ تک کمی کا امکان
کرپشن کے الزامات کا جواب
وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں منعقدہ تقریب میں بلاول بھٹو زرداری نے صوبے پر لگائے جانے والے کرپشن کے الزامات کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ کی سب سے زیادہ کردار کشی کی جاتی ہے لیکن یہ ڈالرز والی سب سے بڑی سرمایہ کاری بغیر کسی کرپشن کے مکمل ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے عالمی اداروں کو آڈٹ کی دعوت دی۔
بلوچستان اور سندھ کا موازنہ
منصوبے کے حجم کو اجاگر کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے بتایا کہ بلوچستان میں وفاقی حکومت نے تین سال میں 30 ہزار گھر بنائے ہیں، جبکہ حکومت سندھ نے اسی مدت میں 10 لاکھ گھر مکمل کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں نے سندھ پر اعتماد کیا اور ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ عظیم الشان منصوبہ عمل میں آیا۔
سیاسی اتحاد اور معاشی بحران
پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، حالانکہ انہوں نے پچھلے وزیراعظم پر بھی تنقید کی کہ جب سندھ میں سیلاب آیا تھا تو انہیں ایک روپیہ نہیں دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ عوام کے مفاد کے لیے آپس میں مل کر کام کریں اور معاشی بحران کا مشترکہ حل نکالیں۔
خواتین کو زمین کی ملکیت
اس تاریخی منصوبے میں ایک اہم پہلو یہ بھی شامل تھا کہ گھر کی مالک خواتین کو زمین کی ملکیت بھی دی گئی، جسے 1970 کے بعد زمین کے ٹرانسفر کا سب سے بڑا منصوبہ قرار دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم سیاست میں حکمرانی کرنے نہیں بلکہ عوام کی خوشی کے لیے آئے ہیں، اور 2023 کے سیلاب سے تباہ ہونے والے 50 فیصد تعلیمی اداروں کی بحالی بھی اس سے وابستہ ہے۔
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