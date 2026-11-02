بلال بن ثاقب کی سائبر سیکیورٹی اور مالیاتی جدت پر بات
وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے سائبر حملوں کی حقیقت اور پاکستان کے مالیاتی مستقبل میں ٹیکنالوجی کے کردار پر تفصیلی خیالات کا اظہار کیا۔
وزیر مملکت اور پیوارا کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے واضح کیا ہے کہ سائبر حملوں کا تعلق ٹیکنالوجی کی ناکامی سے نہیں بلکہ سیکیورٹی پروٹوکول میں پائی جانے والی کمزوریوں سے ہے۔ انہوں نے لمز میں منعقد ڈیجیٹل اثاثوں اور بینکاری کے مستقبل پر مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے بڑھتے ہوئے سائبر حملوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ بلال بن ثاقب نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ چیلنجز کو دور کرنے کے لیے ان کمزوریوں کو پہچان کر ان کا ازالا ضروری ہے۔
ڈیجیٹل نظام کی مضبوطی کا تقاضا
ڈیجیٹل مالیاتی نظام کے تحفظ کے لیے بینکوں اور ریگولیٹرز کی جانب سے سائبر سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔ ملک کا ڈیجیٹل مالیاتی انفراسٹرکچر محفوظ، مستحکم اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حکومتی سطح پر ایک جامع حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے تاکہ ڈیجیٹل لین دین کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے۔Also readشادی منسوخ ہونے کے بعد آن لائن دعوت پر 11 خواتین نے منایا جشن رفاقت
پاکستان کو عالمی مالیاتی منظرنامے میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے مالیاتی جدت اور جدید ٹیکنالوجی اپنانی ہوگی۔ یہ صرف ٹیکنالوجی استعمال کرنے تک محدود نہیں بلکہ عالمی مالیاتی نظام کے نئے قواعد کی تشکیل میں بھی پاکستان کا کردار اہم ہے۔ اس نئے دور میں ڈیجیٹل اثاثے اور بلاک چین ٹیکنالوجی مالیاتی نظام میں انقلابی تبدیلی لا سکتی ہیں۔
ترسیلات زر اور بینکنگ میں اصلاحات
ترسیلات زر کی لاگت میں صرف دو سے تین فیصد کمی سے ملکی معیشت میں ایک ارب ڈالر کا اضافہ ممکن ہے۔ پاکستان کی تقریباً چالیس ارب بارہ کروڑ ڈالر کی سالانہ ترسیلات زر کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ ترسیلات زر کی لاگت کم کرنے کے لیے پیوارا اور اسٹیٹ بینک مشترکہ ورکنگ گروپ پر کام کر رہے ہیں۔
خلیجی ممالک سے پاکستان ترسیلات زر کے لیے پائلٹ منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بینکوں کو مشترکہ مالیاتی انفراسٹرکچر، کسٹڈی سروسز اور سائبر سکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کرنا ہوگا۔ پیوارا، اسٹیٹ بینک اور ایس ای سی پی مالیاتی جدت کے فروغ کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔
علاقائی مرکز اور فِن ٹیک مہارت
پاکستان کے بیرون ملک مقیم فِن ٹیک ماہرین کی مہارت سے استفادہ ضروری ہے تاکہ ملک میں جدید ترین نظام قائم کیا جا سکے۔ پاکستان کا بینکاری شعبہ ملک کو مالیاتی جدت کا علاقائی مرکز بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مستقبل کے مالیاتی نظام میں اپنا کردار خود متعین کرنے کے لیے بینکوں اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ مالیاتی استحکام کو برقرار رکھتے ہوئے جدت کے فروغ کے لیے سازگار ریگولیٹری ماحول ناگزیر ہے۔
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