بلاول بھٹو کا آئینی ترمیم اور ریفرنڈم پر سخت موقف، نئے چارٹر کی ضرورت کا اعلان
پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صوبوں کے مسائل اور آئینی ترمیمات پر اپنا مؤقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ ریفرنڈم تنازعہ کا باعث بنے گا، لہذا نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے۔
پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملتان پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے صوبوں کے معاملے پر اپنے جماعتی موقف کو واضح کیا اور ریفرنڈم کے ذریعے مسائل حل کرنے کے خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور سندھ اسمبلیوں کی منظور کردہ قراردادوں پر جماعت یکساں طور پر کھڑی ہے، جبکہ ریفرنڈم کرانے سے ملک میں مزید انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔
صوبوں کے معاملے میں واضح موقف اور ریفرنڈم کے اثرات
بلاول بھٹو زرداری نے اصرار کیا کہ سندھ اسمبلی نے دسیوں بار صوبے کی تقسیم کی قرارداد کو کثرت رائے سے مسترد کر چکی ہے، اور پیپلزپارٹی پنجاب میں بھی صوبے کی تقسیم کے مخالف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر صوبوں کے حوالے سے ریفرنڈم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم اور سابق وزیراعظم عمران خان کی سیاسی قید کے سلسلے میں بھی عوامی رائے لی جانی چاہیے۔Also readPakistan weighs additional 500,000 tons of wheat imports for 2026-27
نئے چارٹر آف ڈیموکریسی اور سسٹم ری سیٹ کی ضرورت
ملک کے موجودہ سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی فوری ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے سیاسی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ریلیف کے لیے ٹھوس اقدامات کریں اور جمہوری انداز میں سیاسی طور پر سسٹم کو ری سیٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج نوجوان ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بے روزگار ہیں اور عام آدمی کی معاشی صورت حال انتہائی خراب ہے۔
انتخابات، پارلیمان اور تحریک انصاف کی نشستوں پر کھلی بات
پی پی چیئرمین نے انتخابی نظام پر اعتماد بحال نہ ہونے کی صورت میں کسی بھی ریفرنڈم یا انتخابات کو متنازعہ قرار دیا، جس پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اعتراضات ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئینی ترمیم کے بعد ملنے والی ایوان کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہیں اور انہیں ہی ملنی چاہیے تھی، جبکہ تمام اہم فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہئیں اور اسے فعال بنایا جائے۔
کراچی میں امن اور جنوبی پنجاب میں سیاسی موجودگی
بلاول بھٹو نے کراچی میں سندھ حکومت کی امن قائم کرنے کی کوششوں کی تعریف کی اور صوبے کے حق میں ریلی کے انعقاد سے امن و امان بگڑنے کے خدشات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کا حل سیاسی مکالمے اور جمہوری طریقے سے نکالا جانا چاہیے، اور پورے جنوبی پنجاب میں پیپلزپارٹی کی موجودگی ہے، شفاف انتخابات میں یہ پورے پنجاب میں نظر آئے گی۔
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