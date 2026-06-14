بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کی بےچینی پر شدید تنقید اور پرامن حل کا اعلان

چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد جموں و کشمیر کی جاری بےچینی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پرامن احتجاج، قانونی عمل اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلی ایشن کمیشن کے ذریعے سیاسی اختلافات کے حل کا مطالبہ کیا۔
آزاد جموں و کشمیر میں جاری بے چینی نہ صرف کشمیر ی عوام کے حقِ خودارادیت پر منفی اثر ڈال رہی ہے، بلکہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آ جانا ایک تاریخی لمحہ ہے اور اس وقت عالمی توجہ پاکستان پر مرتکز ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ کشمیر ی بحران کے دوران دشمن عناصر، خصوصاً بھارت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے تمام مظاہرین سے اپیل کی کہ وہ اپنے احتجاج کو پرامن طریقے سے ختم کریں اور جو افراد قانون کے دائرے سے باہر قدم اٹھا چکے ہیں، انہیں مقامی حکام کے حوالے کریں تاکہ قانونی عمل کے ذریعے ان کا جائزہ لیا جا سکے۔ بلاول بھٹو نے واضح کیا کہ کسی بھی سیاسی شکایت یا اختلاف کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن ذرائع سے نکالا جانا چاہیے اور اس مقصد کے لئے مناسب فورمز پہلے ہی موجود ہیں۔ اس موقع پر پارٹی نے الیکشن کمیشن سے پہلے سے جاری کیے گئے انتخابی شیڈول کی بازپائی کا مطالبہ بھی پیش کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ پارٹی سیاسی حل کے حصول کے لیے پُرعزم ہے۔ مزید برآں، انہوں نے ایک مخصوص "ٹروتھ اینڈ ریکنشلی ایشن کمیشن" کے قیام کی تجویز پیش کی ہے تاکہ زیرِ التوا شکایات کا ازالہ ہو، عمل کو آگے بڑھایا جا سکے اور تمام معاملات کو منصفانہ اور پائیدار انداز میں حل کیا جا سکے۔ یہ کمیشن کشمیر ی عوام کو بار بار احتجاج، محاذ آرائی اور غیر یقینی صورتحال کے دائرے سے باہر نکالنے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم بننے کا عزم رکھتا ہے۔ چیئرمین نے مزید کہا کہ اگر وفاقی حکومت سمیت تمام فریق متفق ہوں تو آزاد کشمیر کی حکومت احتجاج کرنے والی جماعتوں سے متعلق جاری کردہ نوٹیفکیشنز کا مناسب وقت پر جائزہ لے سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے اور غیر قانونی اقدامات میں ملوث افراد کو جوابدہ ٹھہرانے کے معاملے میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جن افراد نے کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا ہے انہیں دوسروں کے اعمال کے نتیجے میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس پیغام کے ساتھ ہی بلاول بھٹو نے کشمیر ی عوام سے عزم کا اقرار کیا کہ وہ ان کے حقوق اور امن کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھیں گے اور پاکستان کی قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے.
آزاد جموں و کشمیر میں جاری بے چینی نہ صرف کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت پر منفی اثر ڈال رہی ہے، بلکہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آ جانا ایک تاریخی لمحہ ہے اور اس وقت عالمی توجہ پاکستان پر مرتکز ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ کشمیری بحران کے دوران دشمن عناصر، خصوصاً بھارت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے تمام مظاہرین سے اپیل کی کہ وہ اپنے احتجاج کو پرامن طریقے سے ختم کریں اور جو افراد قانون کے دائرے سے باہر قدم اٹھا چکے ہیں، انہیں مقامی حکام کے حوالے کریں تاکہ قانونی عمل کے ذریعے ان کا جائزہ لیا جا سکے۔ بلاول بھٹو نے واضح کیا کہ کسی بھی سیاسی شکایت یا اختلاف کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن ذرائع سے نکالا جانا چاہیے اور اس مقصد کے لئے مناسب فورمز پہلے ہی موجود ہیں۔ اس موقع پر پارٹی نے الیکشن کمیشن سے پہلے سے جاری کیے گئے انتخابی شیڈول کی بازپائی کا مطالبہ بھی پیش کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ پارٹی سیاسی حل کے حصول کے لیے پُرعزم ہے۔ مزید برآں، انہوں نے ایک مخصوص "ٹروتھ اینڈ ریکنشلی ایشن کمیشن" کے قیام کی تجویز پیش کی ہے تاکہ زیرِ التوا شکایات کا ازالہ ہو، عمل کو آگے بڑھایا جا سکے اور تمام معاملات کو منصفانہ اور پائیدار انداز میں حل کیا جا سکے۔ یہ کمیشن کشمیری عوام کو بار بار احتجاج، محاذ آرائی اور غیر یقینی صورتحال کے دائرے سے باہر نکالنے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم بننے کا عزم رکھتا ہے۔ چیئرمین نے مزید کہا کہ اگر وفاقی حکومت سمیت تمام فریق متفق ہوں تو آزاد کشمیر کی حکومت احتجاج کرنے والی جماعتوں سے متعلق جاری کردہ نوٹیفکیشنز کا مناسب وقت پر جائزہ لے سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے اور غیر قانونی اقدامات میں ملوث افراد کو جوابدہ ٹھہرانے کے معاملے میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جن افراد نے کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا ہے انہیں دوسروں کے اعمال کے نتیجے میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس پیغام کے ساتھ ہی بلاول بھٹو نے کشمیری عوام سے عزم کا اقرار کیا کہ وہ ان کے حقوق اور امن کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھیں گے اور پاکستان کی قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے
کشمیر بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پرامن احتجاج قانونی عمل