بلاول بھٹو کا ن لیگ سے فاصلے کا فیصلہ، اتحاد کے خاتمے کی دھمکی
بلاول بھٹو زرداری کا ن لیگ سے علیحدگی کا اعلان، سیاسی دباؤ میں شہباز شریف کی حکومت غیر مستحکم، پیپلزپارٹی اپوزیشن بننے کا خاکہ تیار کر رہی ہے۔
پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ن لیگ کے ساتھ موجودہ حکومتی اتحاد کو ختم کر دیتے ہیں اور اپوزیشن کی نشستوں پر جا بیٹھیں گے۔ اس اہم سیاسی پیشرفت کے بعد ملک کے موجودہ ہائبرڈ نظام میں بڑی تبدیلی متوقع ہے جو حکومت کی اکثریت کو متاثر کر سکتی ہے۔
بلاول کا حکومتی اتحاد ختم کرنے کا اعلان
بلاول بھٹو زرداری نے اپنی حالیہ پریس کانفرنسز اور ٹی وی انٹرویوز میں ن لیگ کے ساتھ اتحاد کو کھٹے کرنے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ ان کا مقصد اب براہ راست اپوزیشن میں بیٹھنا اور قائد حزب اختلاف کا عہدہ سنبھالنا ہے تاکہ وہ اگلے عام انتخابات کے لیے ایک مضبوط پوزیشن بناسکیں۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
پیپلزپارٹی نے وفاقی حکومت میں وزارتیں نہیں لی تھیں لیکن صدر مملکت، چیئرمین سینیٹ، دو صوبائی گورنرز اور ڈپٹی اسپیکر جیسے اہم آئینی عہدے ان کے پاس تھے۔ اب بلالو ان تمام عہدوں سے دستبردار ہو کر صرف اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔
آصف زرداری کی سفارتی کوششیں اور عدم اعتماد
صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور اسلام آباد میں بھی کوششیں کیں تاکہ سیاسی درجہ حرارت کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ تاہم، انہیں صرف ن لیگ کو راضی کرنے میں نہیں بلکہ مقتدرہ حلقوں کے ساتھ تعلقات کو بھی سنوارنے میں مشکلات درپیش ہیں۔
اگر پیپلزپارٹی اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو صدر مملکت آصف علی زرداری کا عہدہ محفوظ رہے گا کیونکہ صدر کے خلاف مواخذہ کا عمل عملی طور پر ناممکن ہے۔ لہذا، ان کی سیاسی پوزیشن پر اس تبدیلی کا براہ راست کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔
گلگت بلتستان اور کشمیر کے انتخابات کا اثر
گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں منعقدہ انتخابات نے ن لیگ اور پیپلزپارٹی کے درمیان براہ راست مقابلے کی بنیاد رکھی تھی۔ ان انتخابات میں تحریک انصاف کے بائیکاٹ کے باوجود بلاول بھٹو نے ن لیگ کے خلاف سخت مہم چلائی جس نے دونوں جماعتوں کے رشتے کو مزید خراب کیا۔
یہ دونوں انتخابات اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ اب یہ دونوں بڑی جماعتیں مستقبل میں آپس میں مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو کا ماننا ہے کہ یہ وہ موڑ ہے جب پیپلزپارٹی کو ن لیگ سے علیحدگی اختیار کر کے اپنا الگ شناخت بنانی چاہیے۔
شہباز شریف کی حکومت کو عددی بحران کا خطرہ
پیپلزپارٹی کے علیحدہ ہونے کے بعد شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت کو سادہ اکثریت برقرار رکھنے کے لیے مزید ووٹرز کی تلاش ہوگی۔ موجودہ صورت حال میں اگر پیپلزپارٹی اپوزیشن بن جاتی ہے تو ن لیگ کو اپنی اکثریت پوری کرنے کے لیے دوسری جماعتوں یا آزاد امیدواروں سے رابطے کرنے پڑ سکتے ہیں۔
بلاول بھٹو اس صورتحال کو منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ پنجاب میں ن لیگ کی بڑی اپوزیشن کے طور پر ابھر سکیں۔ ان کا مقصد تحریک انصاف کے ووٹر بیس کو بھی اپنی طرف مائل کرنا ہے اور پنجاب میں ایک متبادل سیاسی قوت کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کروانا ہے۔
آئندہ سیاسی راستہ اور ممکنہ نتائج
پیپلزپارٹی کو اپوزیشن بننے کے بعد صرف اپنے پی اور پنجاب کے گورنر کے عہدے دینے ہوں گے، جو مستقبل کی سیاست کے لیے کوئی سنگین قیمت نہیں ہے۔ چیئرمین سینیٹ کے اگلے انتخابات اگلے سال متوقع ہیں جن میں پیپلزپارٹی اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل کر حصہ لے سکتی ہے۔
یہ عمل آسان نہیں ہے اور اس میں کئی سیاسی رکاوٹیں ہیں، لیکن بلاول بھٹو کا روڈ میپ اب واضح ہو چکا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پیپلزپارٹی ن لیگ سے الگ ہو کر ایک مکمل اپوزیشن پارٹی کے طور پر کام کرے جو مستقبل کے انتخابات میں بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے۔
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