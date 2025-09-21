بلاول بھٹو زرداری کا عالمی یومِ امن پر پیغام: امن انصاف، مساوات اور باہمی احترام کا نام ہے

پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عالمی یومِ امن کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں امن کی اہمیت پر زور دیا اور عالمی برادری سے اسرائیل اور بھارت کی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے امن کے لیے پارٹی کے عزم کا اعادہ کیا اور اسے خوشحالی کی بنیاد قرار دیا۔
اسلام آباد: پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عالمی یومِ امن کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں امن کے تصور کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ امن صرف تنازعات کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف، مساوات اور اقوام کے درمیان باہمی احترام کا نام ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ رواں سال کے تھیم کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل اور بھارت کی جانب سے کی جانے والی بلا روک ٹوک جارحیت اور مظالم کو فوری طور پر بند کرانے کے لیے اقدامات کرے۔
بلاول بھٹو زرداری نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت اور اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی فوجی کارروائیاں نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ ہیں۔ ان کے بقول، اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ میں کیے جانے والے مظالم اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے کی جانے والی بربریت انسانیت کے ضمیر پر ایک ایسا دائمی زخم ہے جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔\چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وژن کے مطابق امن، جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ امن دراصل خوشحالی کی بنیاد ہے، اور اس کے بغیر جمہوریت کمزور، انصاف ماند پڑ جاتا ہے اور انسانی روح زخمی ہو جاتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر پاکستان کے بانیوں اور پارٹی کی شہید قیادت کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک ایسے وطن کا خواب دیکھا تھا جو وقار، انصاف اور امن پر مبنی ہو، اور انہوں نے اس کے حصول کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ مزید برآں، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انتہا پسندی، غربت اور عدم مساوات امن کے لیے سنگین خطرات ہیں، اور حقیقی امن صرف خاموشی یا جبر کے ذریعے قائم نہیں کیا جا سکتا۔\بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ حقیقی امن کے قیام کے لیے سماجی انصاف کا نفاذ، پسماندہ طبقات کو بااختیار بنانا، اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ناگزیر ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد ایک پُرامن، جمہوری اور ترقی پسند پاکستان کے لیے جاری رکھے گی، جو قائداعظم کے وژن کے مطابق ہو اور دنیا میں امن، استحکام اور تعاون کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کرے۔ اس موقع پر، انہوں نے سعودی عرب کو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی میں اہم عہدہ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور یروشلم کے قدیم قیمتی پتھر کو اسرائیل کو واپس نہ کرنے کے طیب اردوان کے فیصلے کو سراہا۔ انہوں نے پاک سعودی دفاعی معاہدے میں مشرق وسطیٰ کی سلامتی کے لیے ایٹمی تحفظ کے شمولیت پر بھی روشنی ڈالی۔ یہ پیغام عالمی یومِ امن کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امن کے لیے کیے جانے والے عزم اور کاوشوں کی ایک مضبوط عکاسی کرتا ہے
بلاول بھٹو زرداری عالمی یوم امن پیپلز پارٹی امن اسرائیل بھارت انسانی حقوق جمہوریت