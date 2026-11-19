بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی اہم ملاقات، سیاسی صورتحال پر غور
بلاول بھٹو زرداری نے صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں باضابطہ ملاقات کی جہاں ملک کی سیاسی صورتحال اور موجودہ چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیراعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان ایوان صدر میں ہونے والی اہم ملاقات کے فوری بعد پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی صدر مملکت سے باقاعدہ اور اکیلے کی شکل میں ملاقات کی۔ ایوان صدر کے ذرائع نے بتایا کہ یہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات صدارتی ہاؤس میں ہوئی، جس کا مقصد ملک کی موجودہ کشیدہ سیاسی صورتحال پر گہری غور و فکر کرنا تھا۔
وزیراعظم اور صدر کی باہمی مشاورت
اس موقع پر صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملک کے سیاسی حالات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جہاں دونوں رہنماؤں نے تمام معاملات کے حل کے لیے باہمی مشاورت پر زور دیا۔ ایوان صدر سے جاری کردہ باضابطہ بیان میں واضح کیا گیا کہ ملاقات کے دوران مشرق وسطیٰ کی علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ تمام فیصلے بات چیت اور رواداری کے ذریعے ہی کیے جائیں گے۔Also readسنا اللہ نے صدر張ardari کی interior minister کی تعیناتی میں 60 فیصد بھूमिका بتائی
بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ گزشتہ روز کیے گئے آئینی ترامیم کی منظوری تمام اتحادی جماعتوں کی باہمی مشاورت کے بعد دی گئی تھی، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ حکومتی سطح پر یکجہتی کو برقرار رکھنے کی کوشش جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف، صدر آصف زرداری، اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی اس اہم اجلاس میں موجود تھے، جو اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ حکومتی قیادت نے صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کی پوری کوشش کی ہے۔
بلاول بھٹو زرداری اور زرداری کی تنہائی ملاقات
صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی باقاعدہ ملاقات کے خاتمے کے بعد پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی صدارتی ہاؤس کا رخ کیا، جہاں انہوں نے صدر مملکت کے ساتھ تنہائی میں اہم گفتگو کی۔ ایوان صدر کے ذرائع کے مطابق اس ون آن ون ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی کشیدگی کو ٹھنڈا کرنے اور حالات کو تحمل کے ساتھ حل کرنے پر دونوں رہنماؤں کا اتفاق رائے ظاہر ہوا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پارٹی کی قیادت سیاسی فضا کو مستحکم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔
اپوزیشن کا ردعمل اور سیاسی تنازعات
اس سارے معاملے کے درمیان ایم کیو ایم پاکستان نے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کیے گئے بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے سیاسی منافقت قرار دیا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سیاسی حلقوں میں عدم اعتماد کی فضا قائم ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ حلیف جماعتیں اپنی پالیسیوں اور بیانات میں مسلسل تبدیلی لارہی ہیں، جس سے عوامی مفادات متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ حکومتی سطح پر جاری مشاورت کو اکثریت کے دباؤ میں کیے گئے فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
اسی دوران اسلام آباد کی ایک نجی لیبارٹری پر چھاپے کے دوران تین افراد کی گرفتاری اور مشتبہ ویکسین برآمد ہونے کا واقعہ بھی سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عوامی صحت کے تحفظ کے حوالے سے نئے معاملات پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ راوالبنڈی میں پولیس کی معمول کی چیکنگ کے دوران تہرے قتل کے ملزم کی گرفتاری بھی علاقائی سیکیورٹی کے تحفظ کے لیے اہم قدم کے طور پر سامنے آئی، جو انتظامیہ کے کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔
موجودہ سیاسی اور انتظامی صورتحال میں یہ تمام واقعہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں مرکزی سطح پر بات چیت جاری ہے جبکہ مقامی سطح پر قانون و نظامِ عدل کو سختی سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ تمام فریقین کا اس امید ہے کہ باہمی مشاورت اور سیاسی رواداری کے ذریعے ملک کے چیلنجز کا حل نکالا جا سکے گا، جس سے معاشی و سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا اور عوام کو ناراضگی کے بجائے یقین دہانی ملے گی۔
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