بلاول بھٹو زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عیدالاضحیٰ کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا

بلاول بھٹو زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عیدالاضحیٰ کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری کو عیدالاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے ملک و قوم کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے مبارکباد پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں بھی عید کی مبارکباد پیش کی۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گفتگو خوشگوار ماحول میں ہوئی اور باہمی مشاورت کے عمل کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر قومی اتحاد، سیاسی استحکام اور عوامی مسائل کے حل کیلئے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دی۔
