بلاول بھٹو: جنوبی پنجاب صوبہ ایک ہی اختیار ہے، پنجاب کو چار حصوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا
بلاول بھٹو زرداری نے رحیم یار خان میں زور دیا کہ پیپلز پارٹی صرف جنوبی پنجاب صوبے کی حمایت کرتی ہے نہ کہ پنجاب کی چار حصوں میں تقسیم کو۔
چئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے رحیم یار خان میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کی پارٹی صرف جنوبی پنجاب صوبے کی تشکیل کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پنجاب کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کے تصور کے سخت مخالف ہیں۔ بلاول نے خبردار کیا کہ سازشی عناصر جنوبی پنجاب صوبے کی جدوجہد کو متنازع نہ بنائیں۔
جنوبی پنجاب صوبے کی حمایت کا اعلان
بلاول بھٹو زرداری نے وضاحت کی کہ پیپلز پارٹی کا موقف محدود اور واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف جنوبی پنجاب صوبے تک کی حد تک قائل ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اپنے صوبے کو بیک ڈور سے بنانے کی کوششیں نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے مخدوم سید احمد محمود اور ان کے بیٹوں کو بھرپور ساتھ دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔Also readجرمن ایئر لائن USC GmbH کو پاکستانی ایئر لائنز اتھارٹی سے منظوری
پاکستان کا معاشی بحران اور غریب عوام
بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان معاشی آفت سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا نوجوان پریشان ہے اور مہنگائی و غربت سے عوام پریشان ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کسانوں کا ذکر کیا کہ کسان کو فصل کی قیمت نہیں ملتی۔ انہوں نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی غریب دوست پارٹی ہے۔
انتقامی کارروائی کے خلاف وارننگ
بلاول بھٹو زرداری نے اس بات پر زور دیا کہ یہ وقت انتقام کا نہیں ہے۔ انہوں نے سازشی عناصر کو خبردار کیا کہ جنوبی پنجاب صوبے کی جدوجہد کو متنازع نہ بنائیں۔ ان کا موقف تھا کہ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے صوبے کو بیک ڈور سے نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کیا جو انہیں ہر مرحلے پر سپورٹ کر رہے ہیں۔
مخدوم سید احمد محمود کے ساتھ اتحاد
بلاول بھٹو زرداری نے مخدوم سید احمد محمود کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بھرپور ساتھ دینے پر مخدوم سید احمد محمود اور بیٹوں کا شکر گزار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کی جدوجہد میں مقامی رہنماؤں کا تعاون اہم ہے۔ یہ اتحاد دکھاتا ہے کہ سیاسی سطح پر بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
پنجاب کی تقسیم کے خلاف پرعزم موقف
بلاول بھٹو زرداری نے دوبارہ کہا کہ پنجاب کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم صرف جنوبی پنجاب صوبے تک کی حد تک قائل ہیں۔ یہ وضاحت اس بات کے لیے کی گئی کہ پارٹی کا مقصد صوبوں کی بے ترتیب تقسیم نہیں ہے۔ یہ اقدام صرف جنوبی پنجاب کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔
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