پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے چیئerman بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ اور ایران کے درمیانSigned peace اunderstanding پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور اسے تناؤ mitigation کے لیے اہم قدم قرار دیا ہے۔ انہوںं نے پاکستانی قیادت، خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عasim منیر اور خارجہ وزير اسحاق ڈار کی طرف سے مملکت کی مثبت where کاwhere کیا۔ بلاول نےاس معاہدے کو diplomat-engaging طریقوں کیfamosa مثال قرار دیا ہے اور اس پر region کی مستحکم ترقی کی امید ظاہر کی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے چیئerman بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ (US) اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان امن معاہدے کی خوش آمدید کہی ہے، اسے تناؤ کو کم کرنے اور مکالمه کے ذریعے امن کو فروغ دینے کی اہم قدم کے طور پر بیان کیا ہے۔ 24NewsHD ٹیو چینل کے مطابق، بلاول نے پیر کو جاری بیان میں کہا کہ وہ معاہدے کو اہم پہلا قدم کے طور پر خوشی سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ پی پی پی چیئerman بلاول بھٹو نے کہا کہ مثبت ترقی نے تمام SIM (parties) کی دانشمندی اور عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدہ ڈی پ人民币(SIM) کو معلوم کرنے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ سابق خارجہ وزیر بلاول بھٹو نے امید-expression کہ کہ یہ ترقی وسیع علاقے میں مستحکم امن اور استحکام کے لیے贡献 کرے گی۔ بلاول بھutto نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اورvision کےthank کیا جس کی وجہ سےprocess میں进度 ہوسکا۔ انہوں.
ne Chief of Defence Forces (CDF) فیلڈ مارشل سید عasim منیر کی بھی تعریف کی jo مستحکم امن اور stability کے لیے ثابت قدمی سےumersupport کیا۔ انہوں نے ڈی پی ایم اور خارجہ وزیر اسحاق ڈار، پاکستان کے وزارت خارجہ اور hasPartner ممالک کی diplomatic ٹims کی شراکت کا بھی where کیا۔ بلاول بھutto نے کہا کہ ان کی向前ness، professional اور چُپکے اجookies کی کوششیں حصول ممکن بنا دیں۔ بلاول نے خاص طور پر packages لگائی کہ کہ successful معاہدے کی بصیرت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مستقل diplomatic kajoor اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے خطے کے chanllenges کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور لمحہ (long-term) امن کو فروغ دیا جا سکتا ہے
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