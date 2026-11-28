بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کر گرفتاری کی مذمت کی
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جے یو آئی کے سربراہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کی رہائش گاہ سیل کرنے کے اقدام کی سختی سے مذمت کی۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جمعیت علما اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اپنے بیٹے کی گرفتاری سمیت اپنی رہائش گاہ کو سیل کرنے کے اقدام کی بھرپور مذمت کی۔ اس رابطے کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے جے یو آئی کے سربراہ کی خیریت دریافت کی اور اس واقعے کے حوالے سے تفصیلات حاصل کیں۔
ٹیلی فونک رابطے اور اظہار یکجہتی
بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو براہ راست فون کر کے ان کی رہائش گاہ کو سیل کرنے اور اہل خانہ کو ہراساں کرنے کے اقدام کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اپنا اظہار یکجہتی کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے واضح کیا کہ انہیں مولانا فضل الرحمان سے فون پر بات کرتے ہوئے ان کے گھر پر ہونے والی کارروائی کی سنگینی کا احساس ہوا ہے اور وہ اس غیر قانونی کارروائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
رہائش گاہ سیل اور گرفتاری کی تفصیلات
مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو زرداری کو بتایا کہ اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ کو سیل کیا گیا ہے اور اس دوران خواتین کو گھر سے باہر نکال کر ہراساں کیا گیا۔ انہوں نے پلیٹ فارم پر اپنی صاحبزادے کی گرفتاری کے بارے میں بھی بتایا اور اس واقعے کی تمام تفصیلات شیئر کیں جن میں شامل ہے کہ ان خاندان کی خواتین کو سختی سے نکالا گیا اور ان کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک کیا گیا۔
سیاسی حمایت اور مذمت کا اعلان
ذرائع کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جمعیت علما اسلام کے سربراہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رہائش گاہ کو سیل کرنے اور اہل خانہ کو ہراساں کرنے کی کارروائی قابل مذمت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی کارروائیاں جمہوری اصولوں کے خلاف ہیں اور ان سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔
آئندہ اقدامات اور سیاسی ردعمل
اس معاملے پر ابھی تک باضابطہ حکمت عملی کا اعلان نہیں کیا گیا تاہم بلاول بھٹو زرداری کے اس اقدام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ واقعہ سیاسی محاذ آرائی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بڑھوتری کا شکار ہو سکتا ہے۔
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