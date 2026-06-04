بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان میں انتخابی جلسہ، عوامی حقوق اور ترقی کے وعدے

چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو نے غذر میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کی تاریخی وابستگیوں کا ذکر کیا اور گلگت بلتستان میں ترقی، روزگار اور صحت کے منصوبوں کا اعلان کیا۔
بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، نے جمعرات کو ضلع غذر میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی کا گلگت بلتستان کے عوام سے دہائیوں پرانا تعلق ہے اور یہ تعلق نسلوں سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی ہمیشہ اس علاقے کی ترقی اور سیاسی بااختیاری کے لیے کوشاں رہی ہے۔ بلاول نے پرنس رحیم آغا خان سے پیرس میں ملاقات کا ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان نے انہیں صدارتی ایوان میں بھی مدعو کیا تھا، جو ایک اعزاز ہے۔ انہوں نے گزشتہ انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ پی پی پی سے نو نشستیں چھینی گئیں، لیکن اس بار کوئی ایسا نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ پارٹی 7 جون کو ہونے والے انتخابات میں غذر کی تینوں نشستیں جیت لے گی۔ بلاول نے کہا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات پہلے سے زیادہ اہم ہیں اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ پی پی پی کو مضبوط مینڈیٹ دیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی میراث کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو نے اس علاقے کے عوام کی خدمت کی ہے اور اب ان کا مشن مکمل کیا جائے گا۔ بلاول نے کہا کہ پارٹی کا مقصد گلگت بلتستان کے عوام کو حکمرانی کا حق، ملکیت کا حق اور روزگار کا حق دلانا ہے اور قانون سازی کو زمین پر نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے تنقید کی کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے ملازمتوں کے مواقع ختم کیے جبکہ پی پی پی نے ہمیشہ روزگار پیدا کیا۔ بلاول نے اگر پارٹی اقتدار میں آئی تو گلگت بلتستان میں ہاؤسنگ اسکیمیں اور پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی کی حکومت نوجوانوں کو میرٹ پر ملازمتیں دے گی۔ انہوں نے سندھ میں صحت کے اقدامات کا ذکر کیا، جن میں این آئی سی وی ڈی اور دل، گردے، جگر اور کینسر کے مریضوں کے لیے مفت علاج کی سہولیات شامل ہیں، اور کہا کہ یہ خدمات گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بھی دستیاب ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ پی پی پی واحد جماعت ہے جس کا واضح وژن اور نفاذ کا ریکارڈ ہے، اور عوام سے ترقی اور حقوق کے لیے پی پی پی کو ووٹ دینے کی اپیل کی.
بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، نے جمعرات کو ضلع غذر میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی کا گلگت بلتستان کے عوام سے دہائیوں پرانا تعلق ہے اور یہ تعلق نسلوں سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی ہمیشہ اس علاقے کی ترقی اور سیاسی بااختیاری کے لیے کوشاں رہی ہے۔ بلاول نے پرنس رحیم آغا خان سے پیرس میں ملاقات کا ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان نے انہیں صدارتی ایوان میں بھی مدعو کیا تھا، جو ایک اعزاز ہے۔ انہوں نے گزشتہ انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ پی پی پی سے نو نشستیں چھینی گئیں، لیکن اس بار کوئی ایسا نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ پارٹی 7 جون کو ہونے والے انتخابات میں غذر کی تینوں نشستیں جیت لے گی۔ بلاول نے کہا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات پہلے سے زیادہ اہم ہیں اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ پی پی پی کو مضبوط مینڈیٹ دیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی میراث کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو نے اس علاقے کے عوام کی خدمت کی ہے اور اب ان کا مشن مکمل کیا جائے گا۔ بلاول نے کہا کہ پارٹی کا مقصد گلگت بلتستان کے عوام کو حکمرانی کا حق، ملکیت کا حق اور روزگار کا حق دلانا ہے اور قانون سازی کو زمین پر نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے تنقید کی کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے ملازمتوں کے مواقع ختم کیے جبکہ پی پی پی نے ہمیشہ روزگار پیدا کیا۔ بلاول نے اگر پارٹی اقتدار میں آئی تو گلگت بلتستان میں ہاؤسنگ اسکیمیں اور پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی کی حکومت نوجوانوں کو میرٹ پر ملازمتیں دے گی۔ انہوں نے سندھ میں صحت کے اقدامات کا ذکر کیا، جن میں این آئی سی وی ڈی اور دل، گردے، جگر اور کینسر کے مریضوں کے لیے مفت علاج کی سہولیات شامل ہیں، اور کہا کہ یہ خدمات گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بھی دستیاب ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ پی پی پی واحد جماعت ہے جس کا واضح وژن اور نفاذ کا ریکارڈ ہے، اور عوام سے ترقی اور حقوق کے لیے پی پی پی کو ووٹ دینے کی اپیل کی
بلاول بھٹو پی پی پی گلگت بلتستان انتخابات ترقی