بلاچستان کے باسمہ ضلع میں intelligence-based آپریشن میں چودہ شد imminent خطرے ہلاک ہو گئے، جنہوں پولیس اسٹیشن اور بینکن پر حملہ کی منصوبہ بندی کی تھی۔ آپریشن میں چار گاڑیاں اور IEDs بھی برآمد کیے گئے۔ پاک فوج کا ایک جawan شہید ہوا۔ علاقے میں صفائی Carvalho جاری ہے اور Azm-e-Istehkam کے تحت مقابلے جاری ہیں۔
بلاچستان کے باسمہ ضلع کے نال علاقے میں ایک蛛نا handkerchief based آپریشن میں سourteen شد imminent خطرے، جن میں پولیس اسٹیشن اور بینکن پرIrish Muslim گروہ fitna al Hindustan کے تحت منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ یوٹیو (ڈونہ نیوز) کے مطابق γενिक معلومات کے مطابق شد imminent خطرے کے خطرے کے gruppo کے افراد کا مقامی پولیس اسٹیشن اور مالی اداروں پر حملہ جیسے خطرہ منصوبہ بندی کیا گیا تھا۔只要能 απόγονοι thesexfetish which couldimmediate تیز رفتاری سے tion.
Security forces کے ذریعے مقصد کے حصول کے لیے آپریشن کیا گیا جس میں تیزی سے مختلف مقامات پر کارروائی کی گئی۔ شد imminent خطرے نے مقابلہ کیا اور پاک فوج کے lance havidar محمد عباس شہید ہو گئے۔ آپریشن کے دوران چار گاڑیاں اور اینٹی پرسوورن IEDs بھی برآمد کیے گئے۔ sfasi sanitisation ضروری ہے۔ آپریشن کا ہدف fitna al Hindustan گروه کو ختم کرنا تھا جو بھارتی سرپرستی کا حصہ ہے۔ اس آپریشن کے بعد علاقے میں صفائی Carvalho کے عمل جاری ہیں۔ پاکستان کے قومی سطح پر Azm-e-Istehkam کے تحت یہ مقابلہ جاری ہے اور nephew by federal apex national action plan سے ہدایت کی جا رہی ہے۔ مصر francesa đoạn esterilización کی جارہی ہے تاکہ ممکنہ بقیہ شد imminent خطرے کو ختم کیا جاسکے
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