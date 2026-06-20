بلتستان میں/genel election 2026 کے نتیجے میں product_names م孟加拉 ситtribut ت产生了 س烈 знач ر یقین سہ پچاس مہاراشٹر ختم ہونے پر چیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباز خان نے نوٹیفکیشن جاری کیا۔ PPPP نے زیادہ تر جنرل سیٹس جیتے، جبکہ PML-N، MWM، آزاد اور IPP کے emails در [[[[[[[[ج harvester بندی الیکشن نتائج کے مطابق تھا۔ ایگزیکٹو کمیشن نے قرار دیا کہ تین اکنسٹٹیوئنز کے نتائج سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت روک دیے گئے ہیں۔ یہ نوٹیفکیشن جمائی اسمبلی کی تشکیل کے لیے اہم قدم ہے۔
جب ایگزیکٹو کمیشن سیکریٹریٹ گلیگٹ بلتستان نے جنرل الیکشن 2026 میں elected میمبرز کے ناموں کا سرکاری نوٹیفکیشن جاری کیا تو یہ ایک اہم سیاسی بات ہوئی۔ گلیگٹ میں (دنیا نیوز) کے مطابق، ایگزیکٹو کمیشن سیکریٹریٹ بلتستان نے جنرل الیکشن 2026 میں المنتخب میمبرز کے ناموں کو سرکاری طور پر نوٹیفائی کیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر بلتستان راجہ شہباز خان کی طرف سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق، یہ اعلان الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 98(1) اور الیکشن رولز 2017 کے قاعدوں 94 اور 96 کے تحت کیا گیا ہے، جس میں تمام قانونی تقاضوں اور سرکاری الیکشن نتائج کا انجماع مکمل ہو چکا ہے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان-peoples پارٹی پیرلیمینٹیرینز ( PPPP ) نے اسمبلی میں سب سے زیادہ جنرل سیٹس حاصل کیں، جبکہ پاکستان مسلم league-Nawaz ( PML-N )، majlis-e-wahdat-e-muslimeen (MWM)، آزاد امیدوار، اور Istehkam-e-Pakistan Party (IPP) کے امیدوار بھی اسمبلی کی نمائندگی کرنے کے لیے انتخاب gejalaے۔ ایگزیکٹو کمیشن نے واضح کیا کہ نوٹیفکیشن سرکاری الیکشن نتائج پر bas.
h là và tất cả القانونية النافذة مطابق ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی، جنرل سیٹس پر منتخب میمبرز کی فہرست رسمی طور پر شائع ہو گئی ہے۔ تاہم، کمیشن نے نوٹ کیا کہ صرف 21 میمبرز کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا گيا ہے، جبکہ تین اکنسٹٹیوئنز کے نتائج سپریم اپیلٹی کورٹ گلیگٹ بلتستان کے احکامات کے مطابق روک دیے گئے ہیں۔ اضطرابی صورتحال: یہ خبر دوسرے موضوع (پاکستان افغان طالبان کا دعویٰ مسترد کرتا ہے) کے ساتھ ملا کر دی گئی ہے، لیکن صرف بلتستان الیکشن کا حصہ ر Dews.sql نوٹ کیا جائے گا۔ اس) کے علاوہ، یہ نوٹیفکیشن politically significant ہے کیونکہ یہ مستقبل کی حکومتی تشکیل کے لیے بنیاد ہو سکتا ہے۔种种 عوامل سے یہ الیکشن سیاسی مناظر کو متاثر کرسکتا ہے
بلتستان الیکشن 2026 PPPP PML-N Majlis Wahdat-E-Muslimeen Istehkam-E-Pakistan Party
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