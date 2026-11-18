بلوال بھٹو کا نئے صوبوں کے لیے ریفرینڈم کے آئینی ہونے پر سوال اٹھا دیا
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلوال بھٹو زرداری نے نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے ریفرینڈم کے آئینی ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 234 کی خلاف ورزی ہے۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلوال بھٹو زرداری نے نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے ریفرینڈم کے انعقاد کے پورٹل کے آئین ی ہونے پر شدید سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام پارلیمانی ڈھانچے سے بالا تر نہیں ہو سکتا اور اسے آئین ی طور پر غیر آئین ی قرار دیا گیا ہے۔ بلوال بھٹو کا کہنا تھا کہ نظام میں تبدیلی کا عمل مکمل طور پر جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے اور کسی بھی مرحلے میں پارلیمان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
مہسن نقوی کے بیان کا رد اور آئینی موقف
بلوال بھٹو زرداری نے خصوصی طور پر مہسن نقوی کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نظام کی بحالی یا اس میں تبدیلی کا بحث مہسن نقوی نے شروع نہیں کیا بلکہ یہ ان کا ذاتی رائے تھا۔ انہوں نے مہسن نقوی کے ساتھ اپنے رشتے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے بھائی ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مہسن نقوی کا حق ہے کہ وہ جمہوری عمل کی حمایت میں آواز اٹھائیں۔ پی پی پی چیئرمین نے یہ بھی انکار کیا کہ صدر آصف علی زرداری اور مہسن نقوی کے نوابشاہ میں ہونے والے اجلاس میں نئے صوبوں کے مسئلے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔Also readلاہور میں بارش نے20 سال کا ریکارڈ توڑ دیا
صدر کی وضاحت اور پارلیمانی اقدار
بلوال بھٹو نے تصدیق کی کہ صدر دفتر نے اس بات کی وضاحت جاری کی ہے کہ نوابشاہ میں ہونے والے اجلاس میں صوبوں کے قیام کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر چیئرمین سینیٹ کے خلاف اعتماد کا متحرک لایا گیا ہے تو یہ آئینی ذرائع سے کیا گیا تھا۔ لہذا، آئین کو نظر انداز کرتے ہوئے ریفرینڈم کا انعقاد مناسب نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ اور الیکشنل عمل کی موجودہ حالت اتنی خراب ہے کہ اس دور میں شفاف رائے عامہ کو جانچنا ناممکن ہے۔
جنوبی پنجاب اور الیکشن اصلاحات کا حوالہ
پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پنجاب اسمبلی میں جنوبی پنجاب کے صوبے کے قیام کی قرارداد پاس ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ان کا موقف تھا کہ صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے فیصلہ منتخب نمائندوں کی اتفاق رائے کے مطابق ہونا چاہیے۔ بلوال بھٹو نے یہ بھی واضح کیا کہ سندھ کے عوام کو پنجاب میں نئے صوبے کے حوالے سے رائے نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے الیکشن اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اصلاحات سے پہلے نئے انتخابات یا ریفرینڈم کا تصور منطقی نہیں ہے۔
معاشی بحران اور عوامی مسائل
بلوال بھٹو زرداری نے موجودہ معاشی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان عام معاشی بحران کا شکار نہیں بلکہ سنگین معاشی مصیبت کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے تمام ذرائع سے اپیل کی کہ موجودہ صورتحال میں سب سے زیادہ توجہ عوام کو معاشی ریلیف فراہم کرنے پر دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کے باوجود پاکستان میں معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں جن پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔
الیکشن کمیشن کی ساکھ پر شدید تنقید
پی پی پی چیئرمین نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی موجودہ ساکھ پر شدید تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار حکمران جماعت کے رہنما بھی الیکشنوں میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ موجودہ نظام میں شفاف اور انصاف پر مبنی الیکشنز پر اعتماد کی شدید کمی ہے۔ بلوال بھٹو نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جب عوام کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے تو ریفرینڈم کے ذریعے عوامی رائے کو کیسے جانچا جا سکتا ہے۔
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