بلوال بھٹو نے شہباز شریف کی حکومت کی مضبوطی کا اعلان کرتے ہوئے اقتصادی اصلاحات کی حمایت کی
پی پی پی کے سربراہ بلوال بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی پنج سالہ مدت پوری کرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت کو مکمل مواقع دیے جائیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلوال بھٹو زرداری نے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر اعلان کیا کہ ان کی پارٹی آئینی پانچ سالہ مدت پوری ہونے تک وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت والی حکومت کی مضبوطی کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک کو ابھی درپیش گہرے اقتصادی چیلنجز کو حل کرنے کے لیے حکومت کو مناسب موقع اور جگہ دی جانی چاہیے تاکہ وہ مستقل اقتصادی حکمت عملی بنا سکے۔
اقتصادی بحران کا جائزہ اور سیاسی مداخلت کا مسئلہ
بلوال بھٹو زرداری نے مشاہدہ کیا کہ وزیر اعظم کو اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے وقت کافی وقت اور جگہ فراہم نہیں کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست دانوں میں یہ عام روایت بنتی جا رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے کام میں رکاوٹیں ڈالیں جبکہ ملک معاشی پسماندگی کا شکار ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جب بھی شہباز شریف معاشی مشکلات کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بناتے ہیں، تو اس وقت کوئی اور وزیر الگ ایجنڈا سامنے لاتا ہے جس سے توجہ ملک کی مالی مشکلات سے ہٹ جاتی ہے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
پچھلے دور حکومت کا حوالہ اور دیفالٹ سے بچاؤ
پی پی پی کے چیئرمین نے یاد دلایا کہ شہباز شریف پہلے بھی دو بار وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک دور میں وفاقی کابینہ میں بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کی اس کوشش کو سراہا کہ انہوں نے پاکستان کو دیفالٹ کے دھانچے سے بچایا۔ بلوال نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک معاشی بحران کے بالکل کنارے پر تھا لیکن سخت محنت کے ذریعے اس بحران سے نجات پائی گئی۔
بین الاقوامی کشیدگی اور داخلی توجہ کا توازن
بلوال بھٹو زرداری نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے امن قائم کرنے کی کوششیں کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی توجہ مکمل طور پر اس تنازعے پر مرکوز رہی جس کی وجہ سے شہباز شریف کو معاشی بحران پر توجہ دینے کا مناسب موقع نہ مل سکا۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے تمام متعلقہ فریقین، جن میں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی بھی شامل ہیں، کے ساتھ سیاسی مفاہمت اور گفت و شنید کی ضرورت ہے۔
مستقبل کی راہ نمائی اور سیاسی شمولیت
انہوں نے مزید کہا کہ اگر قومی مفادات اہم نہ ہوتے تو وہ پی ٹی آئی کے بانی کے خلاف مسلسل ہتھیار ڈالنے کی بھی اپیل کر سکتے تھے۔ تاہم، ملک کی مشکلات کے حل کے لیے تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ سیاسی مشمولیت اور بات چیت کا عمل لازمی ہے۔ ان کا یہ نقطہ نظر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ موجودہ دور میں سیاسی یکجہتی اور مشترکہ حکمت عملی ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔
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