بلووال بھٹو زرداری کی فیڈرل حکومت سے گفتگو کی اپیل اور انتخابی اصلاحات کا مطالبہ
پی پی پی چیئرمین بلووال بھٹو زرداری نے فیڈرل حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ سیاسی کشیدگی ختم کرے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر قومی مسائل حل کرنے پر توجہ دے۔
سعودی اتحاد نے مکہ کے اوپر حوثی ڈرون کو روکا اور ناجران کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کا جواب دیا۔ اس جنگی صورتحال کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلووال بھٹو زرداری نے فیڈرل حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی تصادم کو روک کر عوامی مسائل پر توجہ دی جائے۔
سیاسی گفتگو اور عوامی مسائل کی ترجیح
بلووال بھٹو زرداری نے لڑکانے میں 600 بستروں والے ہسپتال کی بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح پیغام دیا ہے کہ حکومت کو تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ جھگڑے قومی معاملات سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔Also readنیتھا رمن ایلس اینجلس کی پہلی جنوبی ایشیائی میئر منتخب
پی پی پی چیئرمین نے انتباہ دیا کہ اگر وفاقی حکومت سیاسی اختلافات میں الجھی رہی تو وہ ملک کے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز نہیں کر پائے گی۔ انہوں نے تاکید کی کہ سرکاری اور اپوزیشن جماعتوں کو ایک میز پر بیٹھ کر اپنی اختلافات کو حل کرنا چاہیے اور مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کرنے چاہئیں۔
کے پی میں گورنر رول اور دہشت گردی کا مسئلہ
بلووال بھٹو زرداری نے خیبر پختونخوا کی موجودہ سیاسی صورتحال اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں حکومتی تبدیلی کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کے دور میں دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث افراد کو رہا کیا گیا جس کا اب ملک بھگت رہا ہے۔ انہوں نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
پی پی پی کے سربراہ نے کہا کہ دہشت گردی ان کے لیے سرخ لکیر ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس سیفٹی تھریٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی دہشت گردی کے خاتمے پر متفق ہو جاتی ہیں تو وہ گورنر رول کی واپسی کا مطالبہ کریں گے۔
انتخابی اصلاحات کمیٹی میں اپوزیشن کی شمولیت
بلووال بھٹو زرداری نے آنے والے انتخابات سے قبل الیکشن اصلاحات کمیٹی میں پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی شرکت کی اپیل کی ہے۔ ان کا مؤقف تھا کہ اگر اپوزیشن کمیٹیوں میں شامل نہیں ہوگی تو وہ انتخابات میں irregularities کے الزامات کو قبول نہیں کیے جائیں گے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر اپوزیشن پارلیمنٹ کی کمیٹیوں اور جڈیشل کمیشن میں حصہ نہیں لے رہی تو پارلیمنٹ کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو فعال بنانا حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
پی پی پی چیئرمین نے کہا کہ اپوزیشن کا موقف پارٹی کے بانی سے ملنے اور ان کی رہائی کے مطالبے پر مبنی ہے۔ انہوں نے تجویز دیا کہ اگر بانی نے لیڈرز کو نمائندگی کا اختیار دیا ہے تو وہ پارٹی کی انتخابی اصلاحات کے عمل میں شمولیت یقینی بنائیں۔
وزیراعظم سے ملاقات اور آئندہ اقدامات
بلووال بھٹو زرداری نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات بہت مثبت رہی اور دونوں فریقین کے درمیان تعاون بہتر بنانے پر اتفاق ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی پی پی وفاقی حکومت کی ہر ضرورت میں مدد کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے اطلاعات دی ہیں کہ اسلام آباد میں ملاقات کا دعوت نامہ بھیجا گیا ہے اور ڈیلیگیشن کو ڈنر کی دعوت دی گئی ہے۔ بلووال نے شہباز شریف کو صوبوں میں کابینہ کے اجلاس منعقد کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ علاقائی معاملات بہتر طریقے سے حل کیے جا سکیں۔
اسلام آباد واپسی کے بعد کارپوریٹ میٹنگ کے لیے کراچی میں وزیراعظم سے دوبارہ ملاقات کا پروگرام بھی شیڈول ہے۔ یہ تمام اقدامات قومی ہم آہنگی اور سیاسی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔
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