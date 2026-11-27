بلوول بھٹو زرداری کا جنوبی پنجاب کی الگ صوبے کی حمایت کا اعلان
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلوول بھٹو زرداری نے راجن پور میں کہا کہ وہ جنوبی پنجاب کی الگ صوبہ بننے کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن پنجاب کو چار حصوں میں تقسیم ہونے کے خلاف ہیں۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلوول بھٹو زرداری نے ضلع راجن پور میں اپنی پارٹی کے کارکنان اور حامیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے جنوبی پنجاب کی صوبے بننے کے مطالبے کی سرانگیزی کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ پنجاب کو چار حصوں میں تقسیم ہونے کے متفق نہیں ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ مطالبہ کسی قسم کے تنازعے یا سازشی عناصر کی وجہ سے متنازعہ نہ بنایا جائے۔
آئینی ذرائع سے صوبے کی تشکیل کا عہد
بلوول بھٹو زرداری نے جامل دین والا چوک راجن پور میں منعقدہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی صوبے بننے کے مطالبے کو مکمل طور پر آئینی اور جمہوری ذرائع کے تحت پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی شعور اور جمہوری رجحان کے تحت یہ مطالبہ اٹھایا ہے۔Also readامریکی افواج کی کلاؤڈ ون سسٹم میں بڑا سائبر حملہ
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اگر لوگوں کا خود سے مطالبہ ہو تو وہ چار صوبوں کی تشکیل کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی باہری دباؤ یا حکم پر ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ بلوول بھٹو زرداری نے زور دیا کہ نئے صوبے کی تشکیل کے لیے جلد باز سیاسی حرکتوں یا پشت پناہی کے ذرائع کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس جدوجہد کو جمہوری راستے طے کرنے پر یقین ہے۔
معیشت اور بے روزگاری کا شدید بحران
پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پنجاب بھر میں بڑھتی ہوئی معاشی مشکلات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس سے مزدوروں اور کسانوں کی زندگییں اجیرن ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ سیاسی بدلی یا نفرت پھیلائی جائے بلکہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے پر توجہ دی جانی چاہیے۔
بلوول بھٹو زرداری نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بے روزگاری کی طرف بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی نوجوان ہاتھ میں متعدد ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں لیکن انہیں کسی بھی قسم کی نوکری نہیں مل رہی۔ انہوں نے بزرگ شہریوں کی مالی پریشانیوں کا بھی ذکر کیا، جہاں لوگ محدود وسائل کو خوراک اور ادویات کے درمیان تقسیم کرنے پر مجبور ہیں۔
سابقہ سیلاب اور موجودہ معاشی بحران کا موازنہ
انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جب انہوں نے پچھلی بار پنجاب کا دورہ کیا تھا تو بنیادی مسئلہ سیلاب تھا، لیکن موجودہ حالت میں قدرتی آفت نہیں بلکہ سخت معاشی بحران عیاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے۔
اپنے دورے کے موقع پر بلوول بھٹو زرداری نے مخدوم سید احمد محمود اور ان کے بیٹوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مکمل تعاون کیا۔ انہوں نے راجن پور کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ پارٹی ہمیشہ غریب طبقے، مزدوروں، کسانوں اور بے روزگار نوجوانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی۔
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