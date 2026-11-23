بلوول بھٹو زرداری کا عوامی خدمات پر زور اور سندھ یوتھ کارڈ کا اعلان
پی پی پی چیئرمین بلوول بھٹو زرداری نے کارکردگی کا دعویٰ کرتے ہوئے سندھ یوتھ کارڈ کا اعلان کیا۔ انہوں نے معاشی مشکلات کے حل کے لیے قومی اتحاد اور سیاسی ہم آہنگی کا مطالبہ کیا ہے۔
پی پی پی چیئرمین بلوول بھٹو زرداری نے اتوار کے روز کراچی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نظام کو جمہوری طریقے سے دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں میں ملک کے مستقبل کے حوالے سے بھروسہ بحال کیا جا سکے۔ انہوں نے 20 سال پر مشتمل اپنی سیاسی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ مایوس محسوس کر رہے ہیں، جس سے نوجوانوں کے ذہنی دباؤ کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
سیاسی ہم آہنگی اور عوامی خدمت کا تقاضا
بلوول بھٹو زرداری نے تمام سیاست دانوں سے اپیل کی کہ وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کریں اور عوامی خدمت پر توجہ مرکوز کریں۔ ان کا ماننا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال انتہائی نازک ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے ملک میں قومی اتفاق رائے کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف قومی اتحاد اور مشترکہ حکمت عملی ہی معاشی مشکلات کا مؤثر حل ہو سکتی ہے۔Also readPakistan Fuel Dealers Threaten Shutdown Over Pricing Dispute
سندھ یوتھ کارڈ کا انقلابی اعلان
اس موقع پر بلوول بھٹو نے سندھ حکومت کے 'سندھ یوتھ کارڈ' کے لانچ ہونے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کارڈ دیگر صوبوں اور وفاقی حکومت سے قبل متعارف کرایا جا رہا ہے جو نوجوانوں کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ یہ کارڈ بنیادی طور پر نوجوانوں کو سرکاری معیشت کا حصہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
سیاسی رہنما کی طرف سے دی گئی وضاحت کے مطابق یہ کارڈ ایک بینک کارڈ کی طرح کام کرے گا۔ اس مقصد کے تحت یہ پورٹل نوجوانوں کو معاشی طور پر بااختیار بنانے اور انہیں جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے مستقبل کے لیے بہتر پلاننگ کر سکیں۔
روزگار کے مواقع اور ہاؤسنگ اسکیم
بلوول بھٹو نے صوبائی حکومت کے کارناموں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ہاؤسنگ اسکیم پروجیکٹ کے تحت ایک ملین روزگار کے مواقع پیدا کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک ملین گھروں کی تعمیر نے نئی ریکارڈ قائم کی ہے، جو صوبے میں عوامی فلاح کے لیے کیے جانے والے اہم کاموں کی نشاندہی کرتا ہے۔
معاشی مستقبل اور نئی تحریکیں
اس اہم تقریب میں دیگر اہم سیاسی تحریکیں بھی سامنے آئیں جن میں پاکستان اور پرتگال کے درمیان سفارتی پاسپورٹ holders کے لیے ویزا فری داخلے کا معاہدہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ محسن نقوی اور چوہدری شجاعت کے درمیان نئے صوبوں کی تخلیق اور اختیارات کی تفویض پر بھی بات چیت ہوئی، جو سیاسی نقشے میں ممکنہ تبدیلیوں کا اشارہ ہے۔
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