بلوول بھٹو زرداری کا سیاسی بحران حل کے لیے ری سیٹ کا مطالبہ
پی پی پی چیئرمین بلوول بھٹو زرداری نے کراچی پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی نظام گرنا نہیں تھا بلکہ اسے جان بوجھ کر کمزور کیا گیا ہے۔
پی پی پی چیئرمین بلوول بھٹو زرداری نے کراچی پریس کلب میں منگل کے روز 'میٹ دی پریس' سیشن کے دوران ملک کے سیاسی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان کا سیاسی نظام خود بخود نہیں گرا بلکہ اسے جان بوجھ کر کمزور کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ مشکلات کا حل صرف سیاسی طریقوں سے ہی ممکن ہے اور غیر سیاسی اقدامات سے ملک کو نکلنا ممکن نہیں۔
سیاسی ٹکراؤ کے بجائے مذاکرات کا انتخاب
بلوول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پارلیمان میں رائے کے اختلافات جمہوریت کی طاقت ہیں اور مخالفین کا کردار حکومت کی تنقید کرنا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم اور دیگر اداروں پر زور دیا کہ وہ پارلیمان میں اپنا اعتماد بحال کریں اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن اور پی ٹی آئی کے ساتھ اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
پی پی پی چیئرمین نے وضاحت کی کہ قابلِ اعتماد مخالف قوت کے بغیر ملک کا نظام مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پارلیمان اراکین کی قوم پرستی پر سوال اٹھانا ملک کے ساتھ ناانصافی ہے اور سیاسی اختلافات کا حل منظم مذاکرات اور سمجھوتے سے نکلتا ہے نہ کہ ٹکراؤ سے۔
سیاسی قیدیوں کی رہائی اور منتخب نشستیں
بلوول بھٹو زرداری نے زور دیا کہ اگر جمہوری نظام کو صحیح طور پر چلانا ہے تو پاکستان میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے سیاست دانوں کے خلاف بے بنیاد جوابی کارروائیوں کی مذمت کی اور کہا کہ ووٹ ڈالنے یا تقریر کرنے پر حساب کتاب کا سامنا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔
انہوں نے سابق وزرائے اعظم کے قید اور پھر اقتدار میں واپسی کے سائیکل پر بھی تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ عمل جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بلوول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کی مخصوص نشستیں حکمران جماعت کو دینا ناجائز ہے اور عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے ان نشستوں اور الیکشن سائن کو واپس لانا فوری ضروری ہے۔
معاشی مشکلات اور عوامی خدمت کا تقاضا
پی پی پی چیئرمین نے مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ سیاسی لیڈرز کو اب نفرت اور تقسیم کے بجائے عام لوگوں کے معاشی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کہ کم آمدنی والے خاندان، مزدور اور عام شہری آٹے، چینی اور بجلی کے بڑھتے ہوئے بوجھ کا کیسے مقابلہ کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیمات کے عمل میں ترقی ہو رہی ہے لیکن الیکشن ریگنگ کے الزامات کو حل کرنے کے لیے الگ سے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ بلوول بھٹو زرداری نے کراچی پریس کلب کو جمہوری تاریخ کا اہم ادارہ قرار دیتے ہوئے صحافیوں کی اس عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کی تعریف کی جس سے معاشرے میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔
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