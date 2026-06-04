بلوول بھٹو زرداری نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام کو آئین کے حقوق سے نوازا جائے گا

پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلوول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی پارٹی گلگت بلتستان کی عوام کو آئین کے حقوق سے نوازے گی۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں بہت سے بجلی سے چلنے والے پانی کے ذخائر موجود ہیں اور وہ 50,000 میگاواٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی پارٹی گلگت بلتستان کی عوام کو آئین کے تحت حقوق سے نوازے گی۔ انہوں نے ایک عوامی ریلی میں کہا کہ گلگت بلتستان کی مانڈ کو Islamabad میں سننا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے مزید حقوق دینے کے لئے مضبوط ہے اور ملکیت کے حقوق کے لئے قانون سازی پر عمل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں بہت سے بجلی سے چلنے والے پانی کے ذخائر موجود ہیں اور وہ 50,000 میگاواٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوڎ نے کہا کہ ان کا مقصد گلگت بلتستان کو ایسے شعبے میں ترقی دینا ہے جہاں وہ اپنے میٹھوں کی بجلی کی پیداوار کے لئے پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا اگلے بڑے سیاحتی مقام بنایا جا سکتا ہے اور انہوں نے اس علاقے کو تجارت اور معاشی سرگرمیوں کے لئے تاجکستان سے سڑک کے رابطے کے لئے وعدہ کیا۔ بلوول نے کہا کہ مقامی لوگوں کو میرٹ پر ملازمت کے مواقع فراہم کیے جانے چاہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ایک ایسا سیاسی ذریعہ ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لئے قائم ہے۔ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کی تہیل کی اور انہیں گلگت بلتستان کو قومی شناخت دینے کے لئے، 18 ویں آئین ساز ترمیم اور NFC ایوارڈ متعارف کرنے کے لئے، اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لئے بھرپور تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام کے سامنے چیلنجز ہیں جن کا سمجھا جانا پوری قوم میں نہیں ہوتا اور انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے حقوق کے لئے ایک پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر کی منتخب کردہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایماندارانہ طور پر کہا کہ پیپلز پارٹی آئندہ الیکشنوں میں مضبوطی سے حصہ لے گی اور انہوں نے کہا کہ پارٹی نے گلگت بلتستان میں عوامی حمایت کی بھاری مقدار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی پارٹی گلگت بلتستان کی عوام کو آئین کے تحت حقوق سے نوازے گی۔ انہوں نے ایک عوامی ریلی میں کہا کہ گلگت بلتستان کی مانڈ کو Islamabad میں سننا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے مزید حقوق دینے کے لئے مضبوط ہے اور ملکیت کے حقوق کے لئے قانون سازی پر عمل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں بہت سے بجلی سے چلنے والے پانی کے ذخائر موجود ہیں اور وہ 50,000 میگاواٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوڎ نے کہا کہ ان کا مقصد گلگت بلتستان کو ایسے شعبے میں ترقی دینا ہے جہاں وہ اپنے میٹھوں کی بجلی کی پیداوار کے لئے پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا اگلے بڑے سیاحتی مقام بنایا جا سکتا ہے اور انہوں نے اس علاقے کو تجارت اور معاشی سرگرمیوں کے لئے تاجکستان سے سڑک کے رابطے کے لئے وعدہ کیا۔ بلوول نے کہا کہ مقامی لوگوں کو میرٹ پر ملازمت کے مواقع فراہم کیے جانے چاہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ایک ایسا سیاسی ذریعہ ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لئے قائم ہے۔ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کی تہیل کی اور انہیں گلگت بلتستان کو قومی شناخت دینے کے لئے، 18 ویں آئین ساز ترمیم اور NFC ایوارڈ متعارف کرنے کے لئے، اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لئے بھرپور تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام کے سامنے چیلنجز ہیں جن کا سمجھا جانا پوری قوم میں نہیں ہوتا اور انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے حقوق کے لئے ایک پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر کی منتخب کردہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایماندارانہ طور پر کہا کہ پیپلز پارٹی آئندہ الیکشنوں میں مضبوطی سے حصہ لے گی اور انہوں نے کہا کہ پارٹی نے گلگت بلتستان میں عوامی حمایت کی بھاری مقدار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے
بلوول بھٹو زرداری گلگت بلتستان پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے حقوق بجلی سے چلنے والے پانی کے ذخائر
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