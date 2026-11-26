بلوول بھٹو زرداری کا شمولیتی سیاسی بحالی اور آئینی اصلاحات کا مطالبہ
پی پی پی چیئرمین بلوول بھٹو زرداری نے تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر پارلیمان کی حیثیت بحال کرنے اور معاشی بحران کا حل نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔
پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلوول بھٹو زرداری نے ملتان پریس کلب میں منعقدہ میٹ دی پریس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے ایک شمولیتی سیاسی اور آئینی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے تمام سیاسی ذرائع بشمول پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمان کی وقار بحال کرنے اور ملک کے بڑھتے ہوئے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یکجا ہونے کی اپیل کی۔ بلوول بھٹو زرداری نے جمعہ کے روز اپنے خطابات میں واضح کیا کہ ملک میں چھٹے ہفتے کے دوران عوامی سطح پر معاشی مشکلات میں شدت آئی ہے، جس کا تعلق خطے میں جاری تنازعات کے بوجھ سے بھی ہے۔
معاشی حالات اور عوامی کفالت کا مسئلہ
بلوول بھٹو زرداری نے خبردار کیا کہ معاشی مشکلات کے شدت پانا یقینی ہے کیونکہ پاکستان خطے کے تناؤ کا بوجھ اٹھا رہا ہے اور صورتحال میں جلد بہتری کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ عام لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کسان اپنی فصلوں کو مناسب قیمت نہیں پا پاتے ہیں، اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع قحہ بن گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنماؤں کو عوامی مسائل کو ترجیح دینی چاہیے اور قومی اتحاد کو برقرار رکھنا ہر قیمت پر ضروری ہے تاکہ معاشی بحران کا منطقی حل نکالا جا سکے۔Also readمولانا فضل الرحمن کی سرجودہہ کنفرس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان
آئینی اصلاحات اور الیکٹورل کمیشن میں شمولیت
پی پی پی چیئرمین نے زور دیا کہ نظام کی بحالی مکمل طور پر سیاسی اور آئینی ہونی چاہیے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکٹورل اصلاحات کے کمیٹی میں شامل کرنے کی درخواست کی، کیونکہ شفاف انتخابات ہی سیاسی صورتحال میں بہتری کا واحد ذریعہ ہیں۔ بلوول بھٹو زرداری نے نوٹ کیا کہ عوام کا اکثریتی طبقہ یہ ماننا چاہتا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی تھی، لہٰذا پی پی پی اور پی ٹی آئی کے درمیان بے یقینی کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اعتماد بحال ہو سکے۔
پارلیمان کی اہمیت اور سیاسی ذمہ داریاں
انہوں نے واضح کیا کہ اگر پارلیمان کو مؤثر بنانا ہے تو تمام اہم قومی فیصلے اس میں ہی کیے جانی چاہئیں۔ بلوول بھٹو زرداری نے اپوزیشن جماعتوں کو پارلیمان کی کمزوری کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ حکومت کو گرانے یا نئی حکومت بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی بلکہ مقصد سیاسی نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کی آزادی اصلاحات کے لیے ناگزیر ہے اور خبریں یا تجزیاتی ذرائع کبھی بھی عوامی مسائل کا مستقل حل نہیں بن سکتے۔
میڈیا کی کردار اور آئینی مضبوطی
پی پی پی چیئرمین نے تنبیہ کی کہ میڈیا کو کمزور نہیں ہونا چاہیے اور چند ٹی وی اینکرز یا میڈیا مالکان نظام کی بحالی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر احتساب کو سیاسی انتقام یا مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا تو یہ متنازعہ رہے گا۔ بلوول بھٹو زرداری نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں اور ان کا اعتراف کیا ہے، لیکن کچھ بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یکساں طور پر منظور شدہ آئین ہی ملک کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔
ملتان کا دورہ اور مستقبل کے اقدامات
بلوول بھٹو زرداری نے اپنے حالیہ ملتان دورے کے حوالے سے بتایا کہ اس علاقے میں سیلاب جیسی المیہ صورتحال تھی جس کے دوران پی پی پی کارکنان متاثرین کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے ملتان پریس کلب کے صدر، سیکرٹری اور ایگزیکٹیو باڈی کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ سیاسی رہنماؤں کو ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے بجائے تنقیدی بحث کریں تاکہ بہتر فیصلے کیے جا سکیں اور پہلے نظام کی کمزوری کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے۔
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