بلوچستان حکومت نے سندھ حکومت کو پانی کی Release کے لیے خط لکھا ہے۔ بلوچستان میں پانی کی قلت کی وجہ سے چاول کے کھیت بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔
کوئٹہ (دنیا نیوز) - بلوچستان حکومت نے سندھ حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے IRSA معاہدے کے تحت بلوچستان کو مختص کردہ پانی کے لیے سندھ حکومت سے پانی کے Release کے لیے کہا ہے۔ اس خط میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ بلوچستان کو Pit Feeder اور Kherthar کے کھیوں میں شدید پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ آبپاشی کے افسران کے مطابق سندھ حکومت IRSA معاہدے کے تحت بلوچستان کو مختص کردہ پانی کی Release نہیں کر رہی ہے۔ Engineer Mudassar Zafar Khosa، Nasirabad Circle کے آبپاشی کے Superintendent، نے سندھ حکومت کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے سندھ حکومت سے Appeal کیا ہے کہ وہ بھیجی ہوئی پانی کی Release کو فوراً شروع کر دیں۔ اس خط میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ Pit Feeder میں پانی کی Release 6500 سے 2725 کے بہت کم ہوگئی ہے اور Pit Feeder کے کھیوں میں پانی کی Supply میں 58 فیصد کمی ہوگئی ہے۔ Mudassar Zafar Khosa کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت IRSA معاہدے کے تحت بلوچستان کو مختص کردہ پانی کے حصے کو اپنے کھیوں میں بھیج رہی ہے اور پانی کی قلت کی وجہ سے چاول کا کھیت بہت زیادہ متاثر ہوگا.
کوئٹہ (دنیا نیوز) - بلوچستان حکومت نے سندھ حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے IRSA معاہدے کے تحت بلوچستان کو مختص کردہ پانی کے لیے سندھ حکومت سے پانی کے Release کے لیے کہا ہے۔ اس خط میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ بلوچستان کو Pit Feeder اور Kherthar کے کھیوں میں شدید پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ آبپاشی کے افسران کے مطابق سندھ حکومت IRSA معاہدے کے تحت بلوچستان کو مختص کردہ پانی کی Release نہیں کر رہی ہے۔ Engineer Mudassar Zafar Khosa، Nasirabad Circle کے آبپاشی کے Superintendent، نے سندھ حکومت کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے سندھ حکومت سے Appeal کیا ہے کہ وہ بھیجی ہوئی پانی کی Release کو فوراً شروع کر دیں۔ اس خط میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ Pit Feeder میں پانی کی Release 6500 سے 2725 کے بہت کم ہوگئی ہے اور Pit Feeder کے کھیوں میں پانی کی Supply میں 58 فیصد کمی ہوگئی ہے۔ Mudassar Zafar Khosa کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت IRSA معاہدے کے تحت بلوچستان کو مختص کردہ پانی کے حصے کو اپنے کھیوں میں بھیج رہی ہے اور پانی کی قلت کی وجہ سے چاول کا کھیت بہت زیادہ متاثر ہوگا
بلوچستان سندھ پانی کی قلت IRSA معاہدہ پانی کی Release
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